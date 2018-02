Nema informacija oko trase brze ceste Sarajevo – Beograd

Ni skoro dvije sedmice, otkako je turska delegacija obišla obe potencijalne trase brze ceste Sarajevo-Beograd, zvaničnih informacija o tome šta su Turci zabilježili – nema.

Upravo to pitanje resornom ministarstvu postavljeno je u Parlamentu BiH.

“Jedna je Sarajevo, Brčko i Bijeljina, druga je Sarajevo, Rogatica i Višegrad. Moje pitanje glasi da li je tokom razgovora konkretizovano ovo pitanje, da li će se graditi ove dvije trase I ima li saglasnosti o ova dva rješenja”, rekao je Dragutin Rodić, delegat DNS-a u DN PS BiH.

Iz Ministartsva komunikacija i transporta odgovaraju onako kako su i ranije – turski stručnjaci su sve dobro proučili, ali sve to treba da stave na papir. Do glavnog papira će, izgleda, biti još mnogo posla i za stručnjake i za političare u Srbiji i BiH.

“Položaj nove trase Sarajevo – Beograd treba da prođe stručnu analizu i usaglašavanja svih koji će pripremati dokumentaciju ovog značajnog projekta. Imajući u vidu da su turske delegacije boravili u BiH i Srbiji i sad trebaju zajedno da analiziraju sve raspoložive podatke i situacija će biti konkretno jasnija”, rekao je zamjenik ministra komunikacija i transporta BiH Saša Dalipagić.

Preko Drine je, barem što se tiče prioriteta, slika jasnija, jer se i dalje računa na Kotroman, ali ni tamošnji ministar saobraćaja još ne bi da se izjašnjava.

“Naše razmišljanje je bilo da to svakako bude preko Kotromana, to je 61 km, tu imamo već određenu dokumentaciju koja je gotova, nije ona kompletna, ali je dijelom gotova I postojala je zainteroesovanost bosankse strane da se ide preko Sremske Mitrovice, odnosno, Bijeljine, to je dužina oko 21 km, vidjećemo šta će biti na kraju, ali mi radimo ovu rutu koju sam sad rekla”, rekla je ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja u Vladi Srbije Zorana Mihajlović.

I Vlada Srpske je podržala trasu preko Višegrada, iako u razvojnom projektu planiraju i druge trase povezivanja sa Beogradom. Sada se čeka stučna analiza iz Istnbula, ali i proračun na koji način će se graditi brzi put. (ATV)