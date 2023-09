Nema kvoruma za odlučivanje o sukobu interesa

SARAJEVO – Sjednica Komisije za odlučivanje o sukobu interesa koja je trebala biti održana danas, odgođena je zbog nedostatka kvoruma, a kako kaže Mira Pekić, predsjedavajuća Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, sve joj liči na tihu opstrukciju, iako za to nema dokaza.

Naime, poziv za sjednicu Komisije članovima je upućen 5. septembra, a nakon toga Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije prozvala je sve članove Komisije koji su potvrdili svoj dolazak, i sjednica je zakazana za danas.

Međutim, prije održavanja sjednice prvo je dolazak otkazao Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zatim Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i na kraju Slavko Matić, poslanik HDZ-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Mogu da kažem da postoji neka tiha opstrukcija rada. Nevjerovatno je da ljudi koji čine vlast opstruišu rad komisije, to bi njima i njihovj nekoj agendi trebalo da bude plus u radu, a ne nama iz opozicije. Ništa, idemo dalje, pokušaćemo naći novi datum za održavanje sjednice ali to je jako teško uskladiti da svima odgovara", rekla je Pekićeva, dodajući da je razočarana kako se radi, posebno iz razloga što je rad te Komisije na određen način u fokusu javnosti.

Na dnevnom redu, Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, između ostalog bio je predmet i protiv Nermina Nikšića, premijera Federacije BiH. Prijava protiv njega se odnosi na to da je njegov sin direktor preduzeća koje je poslovalo sa javnim preduzećem "Igman" d. d Konjic koje je u većinskom vlasništvu Federacije BIH što je kako mnogi ističu zabranjeno Zakonom o sprečavanju sukoba interesa BiH.

Takođe, na dnevnom redu su bili i predmeti protiv Dragana Bogdanića, bivšeg poslanika u Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zatim Obrena Petrovića, sadašnjeg poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kao i protiv Draška Milinovića, direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH.