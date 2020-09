Nema nove Vlade FBiH do novih izbora

SARAJEVO - Za manje od mjesec dana napuniće se dvije godine od održanih opštih izbora u BiH i do danas nije formiran novi saziv Vlade Federacije BiH, a poslanici i analitičari smatraju da se to neće desiti ni u naredne dvije godine, odnosno do novih izbora 2022. godine i da su birači prevareni.

Ismet Osmanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" ističe da neformiranjem ove vlade nije ispoštovana volja građana i da je to ono što je najveći problem u svemu ovome.

"U svim demokratskim zemljama postoje jasne zakonske odredbe da, ako se u određenom roku ne može formirati neka vlada, onda se mora ići na nove izbore. U BiH ne postoji institut vanrednih izbora, a demokratija ne podrazumijeva da se tehnički mandat može pretvoriti u stalni i to je potpuno nelegitimno stanje", kazao je Osmanović. Smatra da se ništa neće promijeniti do narednih izbora, iako ističe da je to stanje nedopustivo - da volja građana nije ispoštovana.

"Mislim da će glasači kažnjavati, počevši od ovih lokalnih izbora pa dalje. Zašto? Prošli smo u protekle dvije decenije razne faze i kao društvo i kao politika i glasači se apsolutno moraju vratiti personalno političarima imenom i prezimenom. Postoji odgovorna osoba i odgovorna politička stranka. Potrebno je da se glasačko tijelo potpuno distancira od onih koji ne ispunjavaju obećanja, koji lažu, koji su spremni pričati u kampanji jedno, a poslije u vlasti raditi suprotno, a bojim se da su se takvi uvjerili da glasačko tijelo ne kažnjava takve zloupotrebe i zato se tako nonšalantno i komotno ponašaju u svojim marifetlucima", kaže Osmanović.

Zdenka Džambas, delegat HDZ-a u Domu naroda FBiH, ističe za "Nezavisne" da, ako se gleda kojoj stranci ona pripada, onda ispada da HDZ koči sve.

"Sve se to moglo lijepo riješiti kako smo se bili i dogovarali. Znate li koliko puta je bilo pokušaja da se izdogovaramo, da ovo nije način na koji se rade izbori i da se izvrše izmjene Izbornog zakona, te da se već jednom stavi tačka na to. Bili su izbori, dolaze i ovi izbori, a kao da postoji određeni strah šta će se dogoditi. Ne može stalno Željko Komšić prijetiti da je to podjela Bosne. Šta god se pokuša - on prijeti, a kao članica HDZ-a nemam pojma o tome", kazala je Džambasova.

Elvir Karajbić, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu FBiH, za "Nezavisne" kaže da SDA, HDZ i SNSD imaju "savez" o neformiranju vlasti u FBiH.

"Oni su partneri u ovom izbornom ciklusu i oni su 'kidnapovali' volju građana kroz razne preletače iz jedne političke partije u drugu kako bi promijenili izbornu volju birača. Oni jako dobro sarađuju iza zatvorenih vrata, a prividno se svađaju u medijima, tako da oni u stvari samo krčme resurse u ove dvije godine, a i u buduće dvije će, jer se vlast vjerovatno neće formirati u nadolazećem periodu, a na osnovu dogovora pomenute tri stranke", kazao je Karajbić. Kaže da ovim jesu izigrani birači, pa i oni što su glasali za vladajuće stranke.

Slavo Kukić, sociolog i univerzitetski profesor, za "Nezavisne" kaže da su apsolutno izigrani glasači u FBiH.

"Činjenica da dvije godine nakon završenih izbora nije ispoštovana volja biračkog tijela, kakva god ona da jeste, govori o tome kako vlast koja na taj način postupa sa građanima, pa i sa svojim biračkim tijelom, zapravo ne vodi računa o tome hoće li njeni postupci u konačnici biti sankcionirani", kaže Kukić.

Dodaje da je elementarno pitanje - zašto ne vodi računa? Odgovor je, kaže, vrlo jednostavan: "Zato što ta vlast ima instrumente držanja građana, svoga biračkog tijela, prije svega u stanju totalne pokornosti i kontrole".

Objašnjava da onog časa kad dođu novi izbori ona će naći objašnjenje zašto nije formirana vlast te će reći da nije formirana zato što je onaj ko im je koalicijski partner pokušao učiniti sve kako bi njezin narod dovela u poziciju nejednakopravnosti.

"To će učiniti HDZ na svoj način, to će učiniti i SDA na svoj način. Nažalost, na njihovoj strani je adut što imaju biračko tijelo kakvo imaju. Da imaju kritičko biračko tijelo, onda ne bi tako postupali ili bi na prvim sljedećim izborima bili kažnjeni. Ovako oni zadržavaju svoje pozicije i raspored moći koji imaju sada - da nemaju interes da formiraju vlast ni nakon izbora 2022. godine i da zapravo taj fenomen 'mostarizacije' prenesu na čitavu Federaciju", zaključuje Kukić.