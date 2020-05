Nema para MMF-a bez odluke koju su Bošnjaci rušili dva puta

SARAJEVO, BANJALUKA - Upravni odbor Centralne banke BiH (CB BiH) nije postigao dogovor o oslobađanju 330 miliona evra MMF-a s obzirom na to da Senad Softić, guverner Centralne banke BiH, neće da "pusti" ta sredstva bez odluke Savjeta ministara BiH.

Ono što je zanimljivo jeste da je ta odluka dva puta padala na Savjetu ministara BiH i to iz razloga što bošnjački ministri nisu bili za njeno usvajanje, a suština svega, prema nezvaničnim informacijama, je problem raspodjele tog novca u Federaciji BiH. Ranije postignuti dogovor koji je pretočen u pismo namjere prema MMF-u, a prema kojem od ukupno 62,5 odsto koliko pripada FBiH, kantonima, srazmjerno broju stanovnika, treba da bude dodijeljeno 50 odsto, očigledno nekome ne odgovara. Zanimljivo je da je Bakir Izetbegović, lider SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, nekoliko puta do sada, pa i juče na sjednici, rekao da ne može Savjet ministara naređivati FBiH način raspodjele sredstava jer je to definisao federalni parlament.

"Nema dogovora. Guverner neće bez odluke Savjeta ministara BiH da oslobodi 330 miliona evra od MMF-a", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak CB BiH.

Ono što je činjenica jeste da je u svim dosadašnjim aranžmanima sa MMF-om Savjet ministara BiH donosio odluku o raspodjeli sredstava, pa i onih koja se odnose na hitni program kao što je sada slučaj.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, rekao je da on ne drži sredstva MMF-a te da je taj novac na računu Centralne banke BiH, požalivši se da već mjesec dana traje hajka "da Bevanda nešto koči".

"Ovdje se sve gubi u prijevodu. U aranžmanu s MMF-om fiskalni agent je Centralna banka, a Ministarstva finansija nema", rekao je Bevanda.

On je podsjetio da je Centralna banka izdala entitetima i Brčko distriktu zahtjev za upućivanje instrukcije, oni su je uputili i "sad se proziva da nema ove odluke Savjeta ministara". I Bevanda je istakao da je ta odluka dva puta obarana.

Povodom problema sa povlačenjem sredstava MMF-a danas su se oglasili i iz EU i Ambasade SAD u BiH, poručivši da Savjet ministara treba da donese drugu odluku kojom odobrava raspodjelu prema sporazumu iz Memoranduma o razumijevanju, bez dotjerivanja. Podsjetili su da je Savjet ministara 23. aprila svojom odlukom odobrio izdavanje promisione note kojom se omogućio prenos 330 miliona evra BiH iz MMF-ovog instrumenta za brzo finansiranje.

"Međutim, ta odluka zahtijeva donošenje druge posebne odluke o raspodjeli sredstava u skladu s pismom namjere koje je BiH uputila MMF-u. Savjet ministara još nije donio ovu drugu odluku i sredstva stoje neiskorištena na računu u Centralnoj banci", navodi se u saopštenju i dodaje da se sporazum sa MMF-om odnosi na dva entiteta i Brčko distrikt, dok je raspodjela sredstava kantonima odluka koja se donosi na nivou entiteta, što je Federacija BiH i učinila usvajanjem rebalansa budžeta.

Zora Vidović, ministarka finansija Republike Srpske, prije nego što se saznalo da UO CB BiH nije postigao dogovor rekla je da će u tom slučaju sa pravobraniocima razmotriti korake i tražiti način pravne zaštite Republike Srpske. Takođe, naglasila je da ne postoji razuman problem zbog kojeg se sredstva MMF-a ne stavljaju na raspolaganje entitetima s obzirom na to da je s raspodjelom sve dogovoreno.

Ona je podsjetila da je definisano da 37,5 odsto pripada Srpskoj, 62,5 odsto FBiH, a jedan procenat Brčko distriktu, te da su se svi saglasili s tim i potpisali sporazum.

"Nismo smatrali da će biti ijedan problem u vezi s raspodjelom. Čak su nam iz MMF-a obećali da će najkasnije do kraja aprila sredstva biti na računima entiteta i Brčko distrikta. Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, mi je u razgovoru rekao da nije potrebna nikakva odluka Savjeta ministara, iako to traže pojedine stranke iz FBiH. Ministar finansija FBiH je poslao instrukciju, što znači da i FBiH traži svoja sredstva. Zaista je nerazumljivo gdje je problem budući da oba entiteta traže novac, osim da se u sve upetljala politika", naglasila je Vidovićeva, ističući da će Srpska preduzeti određene pravne korake ukoliko ne bude deblokirano prebacivanje novca entitetima iz aranžmana sa MMF-om.

O sredstvima MMF-a danas je bilo govora i na sjednici Doma naroda BiH, pa je tako Izetbegović rekao da je postojao dogovor kada su ta sredstva u pitanju.

"Dobili smo ta sredstva i onda je bio politički dogovor Dragana Čovića i mene da se 50 posto sredstava da FBiH i 50 posto kantonima. Vijeće ministara ne može kazati kako i u kojoj općini ćemo ta sredstva podijeliti. Mi smo postigli sporazum, 50 posto sredstava će otići kantonu, ne znam zašto se insistira da Vijeće ministara raspoređuje. Pozivam Bevandu da proslijedi sredstva. Neka proslijedi sredstva po rasporedu", kazao je Izetbegović.

Na ovo Izetbegoviću je replicirao Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda BiH, ističući da sredstva nisu na računu Ministarstva finansija i trezora, već u Centralnoj banci BiH, i da se čeka da se ta sredstva rasporede.

"Mi smo se uredno dogovorili kako ćemo raspodijeliti sredstva i Bevanda je insistirao da se odmah sastane Fiskalno vijeće i ono je donijelo istu odluku. Danas se ništa drugo ne može učiniti nego da ispoštujemo tu odluku", rekao je Čović.