Nema povećanja plata vojsci i policiji

SARAJEVO - U Parlamentarnu skupštinu BiH u petak je stigao Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu i u njemu nisu planirana sredstva za povećanje najnižih plata službenicima policijskih agencija u BiH i vojnicima Oružanih snaga BiH.

Tvrdi to Edin Kahrimanović, predstavnik Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), koji za "Nezavisne novine" kaže da, nažalost, u budžetu kakav je otišao u parlament nema povećanja njihovih plata.

"Predsjedništvo BiH jeste usvojilo zaključak kojim se traži od Vijeća ministara da poveća plate najnižim činovima u policiji i vojsci. Međutim, to je samo prazna floksula i još jedno obećanje u nizu od strane Predsjedništva, u koje nemam nikakvo povjerenje, jer smo isto obećanje dobili još prije dvije godine", rekao je Kahrimanović.

Objašnjava da ovaj zaključak ide prema Vijeću ministara, a budžet koji je usvojen upućen je prema parlamentu, što znači da će budžet za ovu godinu biti usvojen ovakav kakav jeste i nikakvog povećanja plata za najniže činove za policiju i vojsku neće biti.

"Zaključkom se samo traži od Vijeća ministara da pokrene neku proceduru. Ne znam koju. Vjerovatno izmjene Zakona o platama i naknadama, da se pokrena neka procedura kako bi se tim najnižim činovima povećala plata. Vidite, oni sad da pokrenu proceduru, za godinu dana ne možemo imati usvojen nikakav novi zakon i nikakvo povećanje neće biti. To je samo predstava za javnost, eto povećaće se plata policiji i vojsci, a od toga, vjerujte, nema ništa", ističe Kahrimanović.

Dodaje da je sa Ministarstvom finansija BiH dogovoreno da povećanje bude od četiri odsto, ali je Predsjedništvo to odbilo uz obrazloženje da ne može doći do povećanja zbog pandemije i vratilo ga nazad Vijeću ministara da ga doradi.

"Vijeće ministara je onda vratilo osnovicu i predvidjelo izdvajanje sredstava za borbu protiv pandemije, što znači da u budžetu nije predviđeno povećanje o kojem se sad razgovara", zaključuje Kahrimanović.

Dušanka Majkić (SNSD), predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda BiH, ističe za "Nezavisne novine" da još nije vidjela prijedlog, ali da vjeruje kako budžet može biti usvojen u toku jula.

Predrag Kožul (HDZ), predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, za "Nezavisne novine" je rekao da mu je drago što je Predsjedništvo riješilo problem budžeta i vjeruje da je moguće da se prijedlog nađe na dnevnom redu već 7. jula na sjednici ovog doma.

"Vjerujem da možemo razmotriti budžet u jednoj fazi već na narednoj sjednici, pa ako je potrebno, možemo ići i u hitnu proceduru", kazao je Kožul.

Komentarišući zaključak Predsjedništva BiH da Vijeće ministara donese odluku o povećanju najnižih plata za policajce i vojnike, Kožul je rekao da mu je teško sada govoriti o tome, jer ne zna da li unutar budžetskih stavki postoji novac da pokrije tu priču i na koji način intervenisati.

"To je jedan zaključak koji je prihvatljiv, samo je tehničko pitanje na koji način to riješiti", kazao je Kožul.

Dženan Đonlagić (DF), zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, za "Nezavisne novine" ističe da ima prostora da se povećaju najniže plate policijskim službenicima i vojnicima, kao što je bilo i prošle godine.

"S druge strane, prilično sam siguran da HDZ i SNSD to neće podržati s obzirom na to da su se odlučili za blokadu institucija po svim pitanjima. Pa to već svi znaju. Što se tiče vremenskog okvira donošenja, budžet je trebalo da bude usvojen još na početku godine", kazao je Đonlagić.

Podsjećamo, u četvrtak je Predsjedništvo BiH usvojilo Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za tri odsto u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 843.905.504 KM i veće je za pet odsto u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu. Predsjedništvo BiH zaključkom je obavezalo Vijeće ministara da u roku od 30 dana pokrene proceduru povećanja najnižih plata za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama BiH i vojnicima u Oružanim snagama BiH.

Iz Parlamentarne skupštine BiH "Nezavisnim novinama" su potvrdili da je Prijedlog budžeta stigao i da će on, najvjerovatnije, biti uvršten na dnevni red sjednice zakazane za 7. jul. Ukoliko budžet bude razmatran u redovnoj proceduri, s obzirom na to da se glasa u dva kruga i u jednom i u drugom domu parlamenta BiH, budžet koji je trebalo da bude usvojen početkom godine, biće usvojen tek u avgustu.