Nema sankcija ako se stečaj ne sprovede za dvije godine

SARAJEVO - U novom Zakonu o stečajnom postupku u Federaciji BiH, koji je prošle sedmice potvrdio Dom naroda FBiH, nije jasno naznačeno šta sa preduzećem u kojem se stečajni postupak ne provede u dvije godine, koliko je utvrđeni zakonski rok, jer nisu predviđene sankcije, ali ipak sagovornici iz ove oblasti kažu da je bolji nego raniji.

Na manjkavosti su upozoravali ekonomsko-socijalni partneri Vlade Federacije BiH, a nije ih uvažila ni Vlada, a ni oba doma Parlamenta Federacije.

Zijad Fazlagić, predsjednik Udruženja stečajnih upravnika Federacije BiH, za "Nezavisne" je kazao da je ovo udruženje tražilo da velike stečajeve, poput "Hidrogradnje", treba da vodi privredni subjekat.

"Dakle, neko ko ima u svom sastavu i stečajnog upravnika, i pravosudnog zaštitara, i knjigovođu. Takva jedna kancelarija trebalo bi da vodi taj stečaj iz razloga što, kad vi vidite preduzeće pod stečajem, vi praktično nemate za šta kupiti ni katanac da zaključate firmu, a da ne govorim dalje, vi ulazite u neki 'osinjak' koji je, može biti, uzrokovao taj stečajni postupak, koji je ugrozio preduzeće", kazao je Fazlagić.

Dodao je da je drugi amandman Udruženja bio u vezi sa kršenjem ljudskih prava za starost stečajnog upravnika.

Međutim, ističe ipak da je zakon u dvije stvari dobar, a jedna od tih stvari je da postoji predstečajni postupak u kojem se privredni subjekat može po odgovarajućem usvojenom programu reorganizacije zadužiti kreditno kako bi preduzeće izvukao iz te krize.

"Druga dobra stvar je to što se može prodavati privredni subjekt i te dvije stvari bi mogle skratiti stečajni postupak, posebno ova druga stvar da se prodaje preduzeće u cjelini", kazao je Fazlagić.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, za "Nezavisne" je rekao da zakon nije loš, ali bi trebalo već u startu da pretrpi određene izmjene i dopune.

"Zakon ima naznake jednog kvalitetnog zakonskog rješenja o stečaju. On će značajno popraviti ovu situaciju u odnosu na trenutnu koju imamo. Međutim, mislimo je on mogao sa određenim doradama da se napraviti da bude kvalitetniji od ovoga kakav je prošao u oba doma. Nedostaju rješenja za koja smo pokušali da sugerišemo i napravili smo desetak-petnaest amandmana, ali nije bilo sluha za to", rekao je on.

Prema njegovim riječima, postoje određena rješenja koja nisu do kraja definirana. "Na primjer, rečeno je u novom zakonu da stečaj treba da se provede u godini dana, u slučajevima ako se radi o većim kompanijama to se može produžiti dodatnu godinu, ali nema rješenja šta ako se to ne završi za dvije godine, opet ćemo biti u ćorsokaku, jer nema sankcija", rekao je Smailbegović.

Istakao je da je osnovni problem u Federaciji to što se ne pokreću stečajevi, jer ne postoji nikakva odgovornost da se oni moraju pokrenuti, nema krivične odgovornosti.

Jasmin Duvnjak (SDA), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne" ističe da je Zakon o stečajnom postupku u Federaciji BiH donesen 2003. godine i da su bila potrebna nova rješenja u ovoj oblasti s posebnim težištem na afirmaciju i oživljavanje posrnulih privrednih subjekata.

"Dugo je trajao ovaj parlamentarni postupak i uzete su u obzir mnoge primjedbe i preporuke koje su izašle iz sudske prakse. Ono što je posebno bitno jeste da je posvećena pažnja disciplinovanju rada stečajnih upravnika, od čijeg profesionalnog postupanja uveliko zavisi efikasnost stečajnog postupka", rekao je Duvnjak.

Dodaje da će vrijeme i praksa pokazati da li je ovaj zakon dobar te da se nastojalo osigurati blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, da se ne kasni, jer se starim zakonom stečaj pokretao kad je stanje beznadežno i kad je teško bilo sačuvati preduzeće.

"Vrlo bitna stvar u ovom zakonu je to što će se skratiti trajanje stečajnog postupka. Po ranijem zakonu, iz 2003. godine taj postupak je mogao ići unedogled, a po ovom novom zakonu, to je dvije godine, odnosno po jednom amandmanu koji je usvojen, od dana otvaranja stečajnog postupka, on može trajati najduže tri godine, s tim što o razlozima produženja eventualno tri godine stečajni sudija mora obavijestiti predsjednika suda", rekao je Duvnjak te dodao da će se ovim smanjiti trošak stečajnog postupka, ograničena je starosna dob stečajnog upravnika i zaštićen povjerilac.

Aner Žuljević (SDP), delegat u Domu naroda FBiH, rekao je da je novi Zakon o stečaju u FBiH radnike konačno pozicionirao na prvo mjesto u isplatnom redu te ukinuo neograničeno trajanje stečaja, što su bili i ključni zahtjevi SDP-a.

"Zakon nije idealan, ali predstavlja ozbiljan iskorak naprijed, tako da očekujemo od izvršne vlasti da u saradnji sa Ekonomsko-socijalnim vijećem nastavi raditi na istom i u perspektivi dostavi nova poboljšanja", rekao je Žuljević.