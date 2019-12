Nemanja Davidović novi predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Bosanski Petrovac

BOSANSKI PETROVAC - Nemanja Davidović izabran je danas jednoglasno za predsjednika Opštinskog odbora SNSD Bosanski Petrovac.

Davidović je rekao Srni da će SNSD na narednim izborima imati svog kandidata za načelnika opštine Bosanski Petrovac, te da će sa koalicionim partnerima pokušati da postigne dogovore o tome ko će to biti.

On je najavio da će SNSD raditi na jačanju u ovoj opštini, s obzirom na to da je do sada "imao loš položaj".

"SNSD ulaže u mlade ljude, što potvrđuje i moj današnji izbor. Radićemo na uspostavljaju jače veze između OO SNSD Bosanski Petrovac i centrale u Banjaluci", rekao je Davidović.

On kaže da se sljedeće godine može očekivati veći priliv sredstava u opštinu, zahvaljujući SNSD-u.