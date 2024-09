Nenad Dušanić, bivši direktor ŠG ”Borja” oslobođen optužbe za primanje mita

BANJALUKA - Bivši direktor Šumskog gazdinstva (ŠG) “Borja” Teslić Nenad Dušanića (65) u banjalučkom Okružnom sudu oslobođen je optužbi za primanja mita od 5.000 KM od direktora firme "Elgrad" Đorđa Gajića.

Presudu je izrekao sudija Siniša Marković koji je istakao da iz dokaza Tužilašva nije bilo moguće na nesumnjiv naičn utvrditi krivicu optuženog.

Takođe je naveo da nije pribavljen dokaz bijeli papir na kome je navodno optužni napisao spisak radova koje je obavio "Elgrad".

'Pribavljena je kopija koja nije ovjerena. Takođe u dokazima pribavljenim posebnim istražnim radnjama se ne navodi priamnje mita. Tako se na nesumnjiv način nije moglo utvrditi da je optuženi počinio krivično djelo kako je opisano u optužnici" rekao je sudija Marković.

Napomenuo je da troškovi postupka i odbrane padaju na terete budžeta.

Republički tužilac Goran Glamočanin najavi je žalbu na presudu.

Prema optužnici Republičkog tužilaštva, koje sada nepravosnažno olobožen, Dušanić je od maja do 6. jula 2023. godine od Gajića, kao izvršioca radova na popravci i održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG "Borja" vrijednih 6440, 50KM, zahtijevao i primio 5.000 KM u vezi sa realizacijom ugovornih obaveza.

Navedeno je da se Dušanić sa Gajićem sastao 6. jula lani u službenim prostorijama ŠG "Borja" te mu predočio list papira, na kojem se prema njegovoj evidenciji, nalazio spisak radova koje izvršio "Elgrad".

Dodaje se da je Dušanić na pitanje Gajića našto se odnosi stavka od 5.000 KM rekao "To ćeš meni donijeti". Dušanića terete da je nakon što je ŠG "Borja" izmirilo obaveze "Elgradu" u telefonskim razgovorima od Gajića tražio 5.000 KM koje mu je on dao 6. jula, a novčanice su bile obilježene. Dušanić je tada od Gajića tražio da mu do 13. jula donese još 5.000 KM, nakon čega je uhapšen.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.