Nenad Stevandić: Trebamo bržu i bolju organizaciju države

Imamo najviše kilovata po glavi stanovnika i najjeftiniju struju u evropi ali to nije iskorišteno da se na bazi jeftinije proizvodnje privuku strane ali ni domaće fabrike. Trebamo bržu i bolju organizaciju države, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Kampanja danas završava jeste li zadovoljni i šta očekujete?

Održali smo preko 100 većih i manjih skupova, obišli srpsku uzduž i poprijeko bez ružne riječi i uvrede za bilo koga. Čak ni na uvrede nismo odgovarali. Ponosni smo na svoj rad a zadovoljni jer smo vidjeli da je narod primjetio i upamtio sve što smo promovisali od naših programa.

Šta bi naveli kao najbitnije od vašeg programa?

Prvo da se zna da su jedine strane fabrike izgrađene našim zalaganjima u stanarima gdje njemačka kompanija Fišer već izvozi interlogostičke sisteme i liftove na sve svjetske destinacije. To je dokaz da gdje smo vlast raste zapošljavanje i BDP.

Drugo poslije ukrajinsko-ruskog sukoba koji brzo i opasno mjenja svijet uradili strateške odluke za Republiku Srpsku. Hrana, energija i bezbjednost su buduće sveto trojstvo za opstanak. Bez hrane se ne može preživjeti ,bez energije nema razvoja a bez bezbjednosti nema ni jednog ni drugog. Imamo najviše plodne zemlje u evropi po glavi stanovnika i milion stanovnika i premalo proizvozimo i izvozimo dok izrael na istoj površini kao mi proizvodi i hrani 9 miliona stanovnika i 40x više izvozi sa mnogo lošijim kvalitetom zemlje. Imamo najviše kilovata po glavi stanovnika i najjeftiniju struju u evropi ali to nije iskorišteno da se na bazi jeftinije proizvodnje privuku strane ali ni domaće fabrike nema stanata gdje je načelnik iz ujedinjene srpske pokazao da se to može. Trebamo bržu i bolju organizaciju države.

Šta je problem sa bezbjednošću, zar nismo bezbjedni?

Ozbiljni ljudi misle unaprijed. Pravna sigurnost za pojedinca i kompanije i stabilnost institucija jeste ugrožena. Već godinu i više se forsira hajka na MUP koji se predstavlja kao podijeljena i kriminalizovana institucija i stvaraju uslovi da se oslabi i dezintegriše a to je jedina strogo odbrambena institucija koja reaguje brzo i trenutno u svakoj situacji. Slično se lansiranjem afera i senzacionalističkim lažima pokušavaju onesposobiti i druge važne institucije u kriznim vremenima kao što su npr institut za javno zdravlje ili Civilna zaštita čiji je rad u krizama nezamjenjiv.

Da li tu aludirate na optuživanje Branislava Zeljkovića i privođenje Milana Novitovića?

Ne aludiram već svi znaju da se ljudi razapinju u javnosti a njihove porodice satanizuju i maltretiraju bez presude. Civilna Zaštita upravo realizuje transfer helikoptera iz Srbije za našu civilnu zaštitu u svrhu spasavanja u vanrednim situacijama i vjerovatno je to bio prelomni trenutak za napad da bi se institucija paralisala. Ali znamo za jadac spremni smo a i narod je spreman.

Takođe svi znaju da je zdravstvo u dugu 1,1 milijardu maraka dok je Institut za javno zdravstvo jedini u srpskoj ali i u BiH poslovao pozitivno iako nije na budžetu, nema duga ni kreditnih zaduženja a Zeljković je na primopredaji ostavio 10 miliona više nego što ih je zatekao kada je stupio na dužnost. Koji to kriminalac zaradi državi 10 miliona? Ili bolje da pitamo ko štiti one koji su upropastili 1,1 milijadru.

Ali važnije je pitanje pokušaja da se Institut izbaci iz kolosjeka a najbolji je u BiH po broju metoda i naučnim postavkama. Zamislite da bude neka nuklearna katastrofa - Zaporožje je alarm, pa ko mjeri zračenje i obavještava stanovništvo ko analizira vodu i hranu.

Velike se igre igraju i velike laži plasiraju ali imamo i iskustva i znaćemo da odgovorimo. Ponosan sam na znanje i operativnost ljudi iz Ujedinjene Srpske.

Pa ko stoji iza svega?

Pa onaj kome to odgovara, kome odgovara da se uništavaju i problematizuju instutucije i utiče na rezultat izbora. Sigurno nije niko kome je stalo do Republike Srpske ali mnogo je naivnih.

Postoji i teza da vas Milorad Dodik pokušava smanjiti da se ne bi previše pitali?

Ne vjerujem da bi Dodik kao iskusan čovjek to radio jer bi se onda glasači Ujedinjene Srpske kojih je mnogo i koji će prelomno odlučiti o svim kandidatima i budućoj vlasti okrenuli protiv njega. Prije će biti da je to i lansirano da se stvori taj utisak i ba je to kombinacija stranih i bošnjačkih začina kojima su mete svi nacionalno jaki i svjesni političari, ali premalo je vremena za analizu.

Meni je važnije da je to postiglo kontraefekat što se tiče Ujedinjene Srpske jer su kao i na lokalnim izborima prije dve godine pokušali da nam slome nogu ali su nam dali krila. I postali smo centralna tačka na ovim izborima. Najlakšom preskliping analizom to se brzo utvrdi.

Šta vam to znači nacionalno svjesni i zar nacionalne teme nisu potrošene?

Nacionalno svjesni upravi znači to da ste svjesni svoje odgovornosti za svopj narod. Mi kao i u ekonomskom planu razvoja i u nacionalnoj politici imamo svoje i drugačije mišljenje a ostvarujemo ga koliko imamo poslanika. Nadamo se da ćemo imati mnogo više poslanika jer nas ljudi podržavaju.

Šta je to konkretno drukčije?

Ekonomski sam već naveo da gdje se mi pitamo tu su nove fabrike i razvoj. Dokazi su neumoljivi.

A u nacionalnoj politici mi smatramo da se ne trebamo ortačiti ni sa jednim narodom u bih i biti na bilo kojoj strani kada su sukobi u pitanju. Poznato je da su predsjednici SDS i PDP bili u prvom redu na kongresu SDA na kome je Bakir promovisao ukidanje entiteta dakle i Republike Srpske. Ne može se to sakriti optužbama Dodika da je agent hrvatskih interesa mada je tačno i da je SNSD slao izaslanika na kongres HNS-HDZ. Iako HDZ nije tražio ukidanje Republike Srpske ja ni njima ne vjerujem jednako kao ovim u Sarajevu jer Hrvatska država neprestano šalje sramne i neprijateljske poruke prema srbiji i Vučiću

Zato Ujedinjena Srpska smatra da mi treba da se presaberemo pa zajedno iako imamo političke razlike i vlast i opozicija napravilo svoju nacionalnu politiku u BiH. A ortačenje može samo sa Srbijom ne ugrožavajući druge narode što i Srbija promoviše. Nisu se Hrvati podijelili na one koji su prosrpski ili probošnjački a nisu ni Bošnjaci napravili dvije političke grupe prohrvatske i pro srpske već su jedinstveni po nacionalnim pitanjima. Pa zašto bi se mi Srbi djelili prema njima ? Tako bi imali garantovan gubitak za pola naroda a to je ne samo neiteligentno nego i neprihvatljivo. Eto Ujedinjena Srpska i tu ima najbolja rješenja.