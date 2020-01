Nenaplaćene kazne teške 5,6 miliona

SARAJEVO - Za dvije godine četiri institucije BiH imaju nenaplaćen dug od 5,6 miliona maraka na ime izrečenih novčanih kaznih.

Riječ je o Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, Graničnoj policiji BiH, Službi za odnose sa strancima BiH i Inspektoratu Ministarstva komunikacija i prometa BiH. One su u 2016. i 2017. godini izrekle 9.588 kazni prekršiteljima.

U izvještaju o nenaplaćenim novčanim kaznama, koje imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa novčane kazne u elektroničku evidenciju podataka, a koji će se sutra naći na sjednici Vijeća ministara BiH, navodi se da je nenaplaćeni dug u 2017. godini 2,2 miliona KM, a godinu ranije 3,4 miliona KM. Takođe, 5.263 prekršajna naloga izrečena su 2016, a godinu kasnije 938 manje odnosno ukupno 4.325.

UIO BiH u 2017. godini imala 3.818 izrečenih kazni, a od toga nenaplaćeni iznos bio je 2.077.903 KM. U toj godini UIO je imala 3.499 nenaplaćenih kazni u iznosu od 300 KM, 159 od 500 KM, 46 čiji je iznos od 500 do 1.000, od toga 13 kazni u iznosu od 1.000 KM, 61 kaznu od 1.000 do 5.000 KM, 26 nenaplaćenih kazni od 5.000 do 10.000 KM, šest kazni čiji je iznos 15.000 KM, 14 kazni čiji je iznos od 15.000 do 20.000 KM, od toga četiri kazne po 20.000 KM, tri kazne čiji je iznos od 20.000 do 30.000 KM, dvije kazne čiji je iznos od 30.000 do 40.000 KM i dvije kazne čiji je iznos veći od 50.000 KM (56.999,50 i 53.099 KM). Godinu dana ranije UIO je izrekla 4.612 kazni, a ukupan iznos nenaplaćenih veći je od 3,3 miliona KM.

U 2017. godini Granična policija imala je 390 nenaplaćenih prekršajnih kazni u ukupnom iznosi 128.020 KM. Izrekli su 58 kazni u iznosu od 50 KM, 89 kazni od 100, 43 kazne u iznosu od 200, 188 od 300 KM, jednu kaznu od 320 i jednu od 900 KM. Izrečene su i nenaplaćene dvije kazne od po 1.000 KM, te osam od po 6.000 KM. Ova bezbjednosna agencija u 2016. izrekla je 285 kazni, a nenaplaćeni iznos je 75.199 KM.

Kada je u pitanju Služba za odnose sa strancima, ova institucija je u 2017. imala 11 nenaplaćenih kazni od po 50 KM, 51 u iznosu od 100, 19 u vrijednosti od 200 KM i 24 od 300 KM. Ova služba je godinu prije izrekla 79 kazni, a ukupan nenaplaćeni iznos bio je 14.300 KM.

Inspektorat Ministarstva prometa i komunikacija BiH u 2017. godini imao je četiri nenaplaćene kazne u iznosu od 150 KM, dvije od 300, jednu od 500, dvije po 1.000 KM, jednu od 1.100 KM i jednu od 1.200 KM. Inspektorat je u 2016. godini izrekao 11 kazni, nenaplaćeno je 4.680 KM.

U dokumentu se ističe da je problem to što zakon predviđa rok zastare za izvršenje novčanih kazni i troškova postupka pet godina od dana kada se prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni i izvršni. Istekom ovog roka brišu se iz registra novčanih kazni.

Dženan Đonlagić, zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, rekao je za "Nezavisne" da oni koji su zaduženi za sprovedbu i realizaciju ovoga nisu uradili svoj posao na djelotvoran način.

"Biće da je zakazala i unutrašnja kontrola ili interna revizija s obzirom na protok vremena o kojemu je riječ. Ukoliko nema interne kontrole ili odgovornosti, dešavat će se ovakvi primjeri. Rješenje je prvo detektirati do koga je ovo, te onda poduzeti odgovarajuće zakonske mjere", rekao je Đonlagić.