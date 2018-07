Nepovjerenje poslanika prema CIK-u: Sumnja u mogućnost da organizuju fer i poštene izbore

SARAJEVO - U toku rasprave o aktivnostima Centralne izborne komisije BiH na organizovanju predstojećih opštih izbora u oktobru, većina poslanika Predstavničkog doma BiH je izrazila sumnju u mogućnost CIK-a BiH da organizuje fer i poštene izbore.

Saša Magazinović (SDP) podsjetio je na aferu sa nestalim glasačkim listićima koja nikada nije rasvjetljena do kraja.

Upozorio je da bi javnosti trebalo da bude saopšteno na koji način i po kojim preporukama i okolnostima je neka štamparija dobila posao štampanja glasačkih lisitća, ko će to pratiti.

„Dobro bi bilo da se članovi dogovore na koji način će biti štampani glasački lisitći i da odgovore da li je moguće da dođe do zloupotrebe“, kazao je Magazinović.

Tvrdi da je „akcizna koalicija“ onemogućila da se usvoji zakon kojim bi izbori imali rigorozniju kontrolu.

Aleksandra Pandurević (SDS) konstatovala je da nema sumnje u to da postoje izborne krađe, te da postoje institucije koje o tome treba da vode računa i to spriječavaju, a one to ne rade.

„Niko do sada krivično nije odgovarao. Žao mi je što ovdje nema članova CIK-a“, kazala je Pandurević.

Konstatovala je da uvijek iste štamparije štampaju glasačke lisitće, te da je obaveza parlamenta da donese odluku da sve to mora neko iskontrolisati.

„Predlažemo da Predstavnički dom BiH zatraži od CIK-a da svi ovjereni subjekti na predstojećim izborima imenuju posmatraće i nadgledaju štampanje glasačkih lisitća i da budu promatrači sve dok se ne unište matične ploče. Stoga tražimo od CIK-a da svi ovjereni subjeti daju posmatrače i da gledaju štampanje listića i da čekaju dok se ne unište matične ploče. Drugo što bi treblao da tražimo jeste da se napravi jedan akcioni tim u koji bi ušlo Tuzilaštvo, SIPA, CIK i OBA. Biće zatražena dodatna kontrola i nad CIK-om. Zatražićemo da sve političke partije predlože svoje članove i da imaju zadatak da nadziru i nabavku i distribuciju listića i da prati sjednice CIK-a“, kazala je Pandurević.

Takođe, preldožen je zaključak da Vijeće minsitara formira Akcioni tim koji će se baviti ovim pitanjima.

Momčilo Novaković (NDP) smatra da je o svemu ovome trebalo raspravljati ranije, prije nego što je izborni proces krenuo.

„Žao mi je što nema nikoga iz CIK-a, valjda im je bilo dovoljno što smo usvojili izvještaj o radu bez diskusije, te su smatrali da nemamao šta reći o njima i njihovim radu“, rekao je Novaković te poslanicima pročitao preporuke Komisije koja je radila na popisu papira za glasačke lisitće.

„Ova komisija je predlagala evidenciju o ulazu i izlazu papira iz skladiša, te da se vrši redovan popis i utvrde tačne količine viška papira kao i da CIK donese odluku o postupanju sa materijalima. Prosto ne mogu vjerovati da to CIK nema, da ne postoji neko ko je registrovan za obavljanje toga“, kazao je Novaković.

Dodaje da izvještaj ove komisije kaže da u proteklih deset godina nije vršen popis materijala.

Staša Košarac (SNSD) kazao je da nije dobro da se danas raspravlja o ovoj temi bez prisustva članova CIK-a

„Svako od nas ko učestvuje u izbornom procesu ima pravo da izrazi svoj stav ako ima dokaze, i da traži od organa koji su nadležni da to riješe. Tamo gdje nema dogovora, ima i manipulacija“, kazao je Košarac.

Konstatovao je da mu se čini da se dodatno proizvodi nepovjerenje prema CIK-u.

„Struktura CIK-a bila je gotovo identična i 2012. i 2014. godine i nismo svaki put na ovakav način pričali. Nije se na vrijeme krenulo u izmjenu Izbornog zakona i zato se izražava sumnja“, kazao je Košarac.

Nikola Lovrinović (HDZBiH) rekao je da pripada stranci koja neće podržati ni jedan prijedlog dok se ne provedeodluka Ustavnog suda BiH.

„Vi jednom narodu onemogućavate, jednom narodu birate predstavnike mimo njihove volje, a hoćete da neko uvodi kamere, to se vidi i bez kamere“, kazao je Lovrinović.

„Izgleda da Hrvati koji nisu u HDZ-u BiH nisu legitimni i k tome su još, kako Lovrimnović reče, gubitnici“, rekla je Maja Gasal-Vražalica (DF).

Nakon završetka 62 sjendice Predstanvičkog doma BIH poslanici će glasati o svim tačkama, nakon čega će biti započeta 63 sjendica ovog doma koja na dnevnom redu SDS-ov Zakon o akcizama kojim se van snage stavlja odluka o povećanju akciza za 15 feninga po litri goriva.