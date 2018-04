Neredovne naknade tjeraju članove izbornih komisija

SARAJEVO, BANJALUKA - Pojedine opštinske i gradske izborne komisije u Republici Srpskoj nemaju osnovnih uslova za rad, a sve više lokalnih zajednica u Srpskoj izbjegava da redovno isplaćuje naknade članovima tih komisija.

U pojedinim lokalnim zajednicama zbog neplaćanja naknada članovi opštinskih i gradskih izbornih komisija su već počeli da podnose ostavke, a nedavno je i Centralna izborna komisija BiH skrenula pažnju na taj problem ističući da se mora apelovati na opštine da izvršavaju svoje obaveze kako ne bi došli u probleme pred izbore.

"Problem je što nema mehanizma, odnosno sankcija prema opštinama koje ne izvršavaju svoje obaveze. To je potrebno ugraditi u Izborni zakon da se na neki način sankcionišu opštine koje ne isplaćuju tu naknadu", rekao je Oliver Blagojević, predsjednik Republičke izborne komisije.

On kaže da jedini način da članovi opštinskih i gradskih izbornih komisija dođu do svog novca je da tuže opštinu, a na šta se teško odlučiti s obzirom na to da su u tim komisijama uglavnom službenici opština i gradova.

Blagojević dodaje da pojedine lokalne izborne komisije rade u jako lošim uslovima i bez osnovne opreme.

Jedna od lokalnih zajednica koja duguje novac članovima izborne komisije je i opština Istočno Novo Sarajevo, gdje kažu da se dugovanja odnose uglavnom na 2017. godinu i da će sasvim sigurno biti isplaćena.

Tihomir Vujičić, član Opštinske izborne komisije Istočno Novo Sarajevo, podnio je nedavno ostavku na ovu funkciju i u obraloženju naveo da to radi zbog zdravstvenih razloga, međutim nezvanično se može čuti da je to uradio zbog 4.800 KM koje mu duguju.

"Opštine i gradovi to planiraju u svojim budžetima, ali vjerovatno kada priliv novca nije zadovoljavajući, isplaćuju se samo prioriteti. Načelnici smatraju da to nije u prioritetu i onda dođe do kašnjenja. Po mom mišljenju, taj posao treba da se obavlja volonterski jer opštinske i gradske službe u suštini odrade najviše posla u tom periodu", rekao je Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.

Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije i bivši predsjednik Gradske izborne komisije u Banjaluci, kaže da svoje obaveze uglavnom ne isplaćuju manje lokalne zajednice te da je to problem koji treba rješavati.

"Oko 20 odsto lokalnih zajednica ne plaća redovno te naknade. Uslovi rada u lokalnim izbornim komisijama su jako loši, neki od njih nemaju osnovnih uslova za normalan rad", rekao je Radeta.

"Čekamo cjelovitu informaciju da naprave službe kako bi vidjeli koje opštine i gradovi ne plaćaju te naknade i onda ćemo na njih apelovati da to urade. I ranije je Centralna izborna komisija BiH intervenisala po tom pitanju", rekla je Maksida Pirić, portparol Centralne izborne komisije BiH.

Prema odluci koju je donio CIK, kada su u pitanju naknade članovima lokalnih izbornih komisija, predviđeno je da one u izbornom periodu (od dana raspisivanja izbora do zaključenja izbora), budu na nivou 100 odsto odborničkog dodatka, a tamo gdje to nije utvrđeno, određuju se po broju birača i kreću se od 300 KM tamo gdje ima manje od 5.000 birača pa do 1.100 KM u gradovima sa preko 100.000 registovanih birača. U periodu kad nema izbora te naknade kreću se od 90 do 350 KM.