Neregularnosti u Mostaru: Neakreditovane osobe pregledaju lične karte

MOSTAR - Prve neregularnosti na lokalnim izborima u Mostaru zabilježene su na izbornom mjestu Zalik, gdje su neakreditovane osobe ispred birališta pregledale lične dokumente biračima, ispričali su očevici i o tome medijima dostavili video-zapis.

Na snimku koji je poslala "Platforma za progres" jasno se vidi nekoliko osoba koje bez akreditacija pregledaju lične karte. Snimak možete pogledati ovdje.

Na konstataciju osobe koja je snimala video da to ne bi smjeli raditi i da za to postoje osobe koje unutar samih biračkih mjesta kontrolišu lične dokumente jedan od "kontrolora" rekao da on može raditi šta hoće.

"Policija je intervenisala i vidjela o čemu se radi. Osobe koje su to radile su pobjegle. Slična situacija dogodila se i u Blagaju gdje je pored biračkog mjesta kafić koji drži čovjek, član SDA, te na tom mjestu dijeli kafu i sok građanima prije i poslije izlaska na izbore", rekli su iz Platforme za progres novinarima.