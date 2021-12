Nešić: Ostajemo za dogovor sa PDP i SDS ili formiranje trećeg bloka

BANJALUKA - Opozicija u Republici Srpskoj do kraja januara ima rok da zbije redove, u suprotnom na predstojeće opšte izbore po svemu sudeći ići će u dvije kolone, s obzirom na to da DNS u slučaju nepostizanja dogovora do kraja idućeg mjeseca najavljuje formiranje trećeg bloka.

S druge strane, u opozicionim partijama, prije svega SDS-u, kažu da bi formiranje bloka na čelu sa DNS-om bila direktna podrška SNSD-u i bloku partija koje će on okupiti i koji će biti jedinstven kada je riječ o kandidatima za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske. Ipak, i u SDS-u ističu da su i dalje za razgovore sa svima onima koji žele promjene u Republici Srpskoj, pa i sa DNS-om, ali na drugačijim principima, bez ucjenjivanja.

"Nije dobra poruka da se pravi treći blok u Republici Srpskoj, zato što je treći blok nešto što ide u prilog vladajućem režimu - SNSD-u. I to je praktična podrška SNSD-u na ovaj ili na onaj način", rekao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, istovremeno ističući da su okosnica opozicije u RS SDS i PDP, ali da je realno da to nije dovoljno da se dese promjene.

I pored toga što je DNS na sastanak koji je održan u petak pozvao PDP i SDS, oni se nisu odazvali, tvrdeći da taj sastanak nije dovoljno pripremljen te da ne pristaju na bilo kakve ucjene, a koje su se mogle naslutiti iz javnih nastupa Nenada Nešića, lidera DNS-a. Ipak, DNS je na kraju održao sastanak s opozicionim vanparlamentarnim strankama, i to Savezom penzinoera i potomaka koje predvodi Dragutin Ilić, zatim Slobodnom strankom Srpske na čelu s Lukom Kecmanom i SNS RS, koje je predvodio Ljubiša Aladžić.

"Svaka stranka, pa i DNS, samostalno bira svoj put. To je legitiman čin i nije problem. DNS ima pravo da bira da li na izbore želi da izađe sam ili u koaliciji", rekao je Mirko Šarović, lider SDS-a.

Slično kao i SDS, misle i u PDP-u, gdje Branislav Borenović, lider ove stranke, kaže da u borbi protiv režima ne može postojati neki treći blok, četvrti ili peti, može postojati samo jedan i to iskren i beskompromisni antirežimski.

"Drugog oktobra izbor će biti jasan - samo protiv ili za nenarodnu vlast. Sve ostalo samo su produkti režima i oruđe u njegovim rukama", napisao je Borenović na svom Twitter nalogu.

S druge strane, u DNS-u naglašavaju da nisu nikoga ucjenjivali i da je sastanak dobro pripremljen te poziv na vrijeme poslan svima, tako da padaju u vodu tvrdnje da nije bilo vremena da se sastanak pripremi.

"Izbori u Prijedoru su poruka opoziciji i vlasti. Šta su nam poručili oni koji nisu izašli na izbore? Nikada nikome nismo poslali ultimatum, samo prijedlog djelovanja. Nakon 16 godina djelovanja SDS i PDP u opoziciji nešto se mora mijenjati", rekao je u petak Nešić nakon sastanka s vanparlamentarnim opozicionim partijama, dajući rok do kraja januara SDS-u i PDP-u da zbiju redove i zajedno izađu na izbore, u suprotnom slijedi formiranje trećeg bloka.

Takođe, Nešić je istakao da će treći blok biti formiran i u slučaju da neko, prije svega SDS i PDP, samostalno istaknu kandidate, istovremeno naglašavajući da i DNS kao treća partija u Republici Srpskoj ima imena za inokosne funkcije - jedno je Radislav Jovičić, a drugo on.

"Zašto nenarodni režim danas vlada Srpskom? Zahvaljujući ovakvoj nakaradnoj opoziciji? Ako dođe do formiranja trećeg bloka on će biti opozicija isključivo režimu, ne Republici Srpskoj", rekao je Nešić.

Iz vanparlamentarnih stranaka koje su se okupile oko DNS-a istakli su da još ima vremena da se kompletna opozicija okupi te da je preduslov za to isključivanje bilo kakvih sujeta, a neki su čak predložili i jedinstvenu listu, jer se samo na taj način može ostvariti pobjeda.

"Da bi opozicija zaista uspjela da promijeni vlast potrebno je da niko sebe ne smatra bogom danim", rekao je Ilić.