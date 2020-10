Nešić: Pokušaji da se DNS još jednom podijeli neće proći

BANJALUKA - Pokušaji da se DNS još jednom podijeli neće proći kao što nisu prošli ni pokušaji da se uplaši, saopštio je danas Nenad Nešić, lider DNS-a.

Kako je navedeno u saopštenju DNS-a koje potpisuje Nešić, "Demokratski narodni savez je od svog nastanka lojalan isključivo interesima ljudi u Republici Srpskoj".

"Da bi Republiku Srpsku promjenili u bogato i demokratsko društvo mora se promjeniti odnos prema njoj, odnos prema našim razvojnim potencijalima, a prije svega odnos prema svakom čovjeku!", navedeno je u saopštenju u kojem se dodaje da se "ne može Republika Srpska graditi na unutrašnjem neprijateljstvu i sukobljavanju sa svima!".

"Ugledajmo se na Srbiju! Predsjednik Aleksandar Vučić ulaže ogromnu energiju da izgradi nova prijateljstva i obnovi stara. Da privuče što više stranih investitora i zaposli što više ljudi. I meni i svakom članu DNS-a puno je srce kada predstavnici Republike Srpske prisustvuju otvaranju novih puteva i fabrika u Srbiji, ali će nam srce biti još punije kada predsjednik Srbije bude prisustvovao takvim događajima širom Republike Srpske!", navedeno je u saopšetnju.

Nešić u saopštenju navodi da "na žalost, godinama nismo imali priliku na šta pozvati rukovodstvo Srbije, sem na otvaranje objekata koje je Srbija nesebično pomogla!".

"DNS je donio odluku da to promjeni. Ni protiv koga, nego za dobro ljudi i života potrebna je promjena, drugačiji pristup u politici, više razumijevanja između opozicije i vlasti, normalna razmjena mišljenja i politička utakmica u kojoj se slažemo ili razlikujemo jer volimo našu Republiku Srpsku", dodaje se u saopštenju.

DNS će, kako se ističe u saopštenju, "uspjeti u tome zato što samo mi na političkoj sceni imamo snagu da odbijemo sve pritiske da trgujemo interese ljudi ove zemlje za nekoliko političkih funkcija. Pokušaji da se DNS još jednom podijeli neće proći kao što nisu prošli ni pokušaji da se uplaši".

"Do juče smo bili dobri i pošteni , a danas najgori! Do juče patriote, a sutra ćete nas nazivati izdajnicima! Ova stara mantra podjele na ove i one više ne prolazi", navedeno je.

Kako se dodaje, "jedina prava podjela u političkom životu je podjela na one kojima je na prvom mjestu interes Republike Srpske i njenih građana i one kojima je na prvom mjestu lični interes. Svako ko spada u prvu grupu ne pravi razlike, etikete i podjele među građanima, poštuje tuđe odluke i izbore i ne plaši se drugačijih mišljenja, podršku stiče dobrim potezima, a ne pritiscima, kupovinom i spletkama. Takva politička kultura treba da postane standard, a ne izuzetak i mi činimo važne korake u tom pravcu".