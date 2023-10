Nešić predao dokumentaciju, traži istragu protiv Šmita

SARAJEVO - Nenad Nešić, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine predao je Tužilaštvu BiH dokumentaciju u vezi sa Kristijanom Šmitom, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH.

Nešić je još ranije od Tužilaštva BiH zatražio da provede istragu o nelegalnom i lažnom predstavljanju Šmita kao visokog predstavnika, tvrdeći da on nije imenovan u skladu sa propisima te da nema odgovarajuće rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a o njegovom imenovanju.

Tada, na pres konferenciji, Nešić je rekao da Šmit u BiH boravi isključivo kao diplomata Njemačke te da mu nije poznato kako i zbog čega koristi prostorije OHR-a jer jedino što ima u vezi sa anganžmanom u BiH je nota Ambasade Njemačke.

"Prema svim dokazima koje smo prikupili, a nastavićemo u tom pravcu, nije legitiman visoki predstavnik u BiH. Očekujem da Tužilaštvo BiH formira predmet protiv njega. Ponukalo me to da sam čuo da Tužilaštvo BiH nije zaprimilo informacije o boravku Šmita u BiH. To me iznenadilo, jer sam očekivao da će Tužilaštvo BiH po službenoj dužnosti formirati predmet", rekao je Nešić.

On je rekao da će se neke stvari istjerati na čistac te da se nada da će Tužilaštvo BiH pokazati da radi u skladu sa pravilima i postupa sa dokazima "ili je fontana želja koja ispunjava želje Šmitu".

