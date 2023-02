Nešković osumnjičen za zlostavljanje na radu, prijeti mu zatvor

BIJELJINA, BANJALUKA - Okružno javno tužilaštvo Bijeljina sumnjiči biznismena Dragana Neškovića, vlasnika kompanije "Nešković", za zlostavljanje na radu, za šta mu, dokaže li se njegova krivica, prijeti novčana ili zatvorska kazna.

Epilog je to incidenta nakon kojeg je Bijeljinac Nebojša Čvrgić podnio krivičnu prijavu protiv svog bivšeg poslodavca, u kojoj ga tereti da ga je vrijeđao i zlostavljao, te gađao staklenim predmetom, vjerovatno čašom ili pepeljarom.

"U ovom predmetu donesena je tužilačka odluka - naredba o sprovođenju istrage zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo zlostavljanje na radu iz člana 210. stav. 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

U Krivičnom zakoniku Republike Srpske navodi se da je za ovo krivično djelo predviđena novčana ili zatvorska kazna.

"Ko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine", ističe se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Izjavu smo dva dana zaredom pokušali dobiti od Neškovića, ali u tome nismo uspjeli do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina".

S druge strane, Čvrgićevog advokata Vladimira Dragičevića nije iznenadilo to što je tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage.

"Nebojša je išao da vidi šta se dešava i prije dvadesetak dana postupak je bio u toku, odnosno nije bilo ništa novo, tako da je i za mene vijest to da je donesena naredba o sprovođenju istrage. To je dobra novost. Što se tiče toga, mi smo zasad zadovoljni", naveo je Dragičević u izjavi za "Nezavisne novine".

On se nada da će predmet rezultirati podizanjem i potvrđivanjem optužnice. Najbitnije im je, dodaje, bilo da se nespornim učini da je "baš Dragan Nešković odgovoran, s obzirom na to da je on bez razloga osporavao da je on na snimku, iako svi koji ga znaju i koji su gledali snimak vide da je to on".

"U suštini, sama činjenica da će se sprovesti istraga na osnovu raspoloživog snimka i dosadašnjih dokaza nas upućuje na zaključak da je nesporno da je na snimku on, što nam je ključna i najbitnija činjenica za našu građansku stranu postupka", ističe Dragičević, te pojašnjava da su pokrenuli i građansku parnicu po Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu, a za naknadu nematerijalne štete prouzrokovane činom koji je zabilježio video-nadzor.

Podsjetimo, ovaj banjalučki advokat je u ime Čvrgića podnio prijavu protiv Neškovića i njegove kompanije, u kojoj je naveo da se sve dešavalo na pumpi na adresi Sremska 3, u Bijeljini, 13. avgusta prošle godine.

"Radnik je konstatovao da je došlo do kvara na aparatu za točenje goriva, o čemu je obavijestio neposrednog rukovodioca Jovicu Vučkovića, direktora 'Nešković' d.o.o. Potom je poslodavac angažovao majstora radi otklanjanja kvara, ali kvar nije bio otklonjen", piše u prijavi.

Nakon toga, dodaje se, Čvrgić ponovo prijavljuje kvar neposrednom rukovodiocu, koji je u tom momentu sjedio u kafiću u sastavu benzinske pumpe s vlasnikom i osnivačem preduzeća "Nešković" i "Nešković osiguranje" Draganom Neškovićem.

"Nakon kraće rasprave radnik odlazi iz kafića, a Dragan Nešković galami i vrijeđa radnika, te mu naređuje da stane, odnosno da se vrati. Kako radnik nastavlja da napušta kafić, Dragan Nešković poteže stakleni predmet, u naravi staklena čaša ili pepeljara, te njime gađa Nebojšu Čvrgića. Ovaj predmet ga nije direktno pogodio, ali se razbio u njegovoj blizini", ističe se u prijavi.

Poslije toga, kako se dodaje, Nešković trči za Čvrgićem, na njega galami i vrijeđa ga, te ga tjera da skine uniformu, odnosno majicu s natpisom "Nešković", tako da Čvrgić ostaje go od pasa prema gore.

"Zatim Nešković jasnim pokretima, a i riječima, naređuje radniku grubim i uvredljivim tonom da napusti radno mjesto i da se tu više nikad ne vraća. Ovo je bilo popraćeno brojnim uvredama najtežeg karaktera", ističe se u prijavi.

I to nije sve, jer, kako se u prijavi navodi, radnik je, nesporno, radio za firmu "Nešković", ali nije bio prijavljen, niti je s njim zaključen ugovor o radu. Da je Čvrgić bio u pravu, utvrdila je inspekcija. Kako nam je potvrđeno iz Inspektorata, republička inspekcija rada izvršila je u septembru prošle godine kontrolu kod poslodavca "Nešković" d.o.o Bijeljina radi utvrđivanja radno-pravnog statusa radnika Nebojše Čvrgića.

"Kontrolom je utvrđeno da poslodavac sa imenovanim radnikom nije zaključio ugovor o radu, niti ga je prijavio u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao i da ne vodi uredno evidenciju o dnevnoj prisutnosti radnika na radu. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektor je izrekao novčanu kaznu pravnom licu u iznosu od 7.000 KM i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 700 KM", rečeno je iz Inspektorata Srpske za "Nezavisne novine".