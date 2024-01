Nestorović: Prisustvom proslavi Dana Republike želim da pošaljem poruku jedinstva

BANJALUKA - Predsjednik Pokreta "Mi, glas iz naroda" Branimir Nestorović rekao je Srni da ličnim prisustvom proslavi Dana Republike Srpske u Banjaluci želi da pošalje poruku jedinstva srpskog naroda, te istakao da su ohrabrujuće poruke predsjednika Srpske Milorada Dodika koji govori o temama koje su bile zabranjene u prošlosti, a odnose se na budućnost Srba.

Nestorović je rekao i da se njegov pokret zalaže za ujedinjenje svih srpskih zemalja, ali da o toj temi nije smjelo da se razgovara, dok su predstavnici drugih država i naroda otvoreno kovali planove i javno saopštavali buduće korake.

"Svi prave `velike Albanije`, velike države, samo Srbi ne smiju da žive u istoj državi. Meni je posebno drago što se u ovom trenutku ovako nešto dešava i slavi, kada je Republika Srpska pod strahovitim pritiskom i napadom, kao i Srbi u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, te Kosovu i Metohiji. To pokazuje da smo mi jedan narod i da ćemo se zajedno izboriti", istakao je Nestorović.

Govoreći o postupku koji se pred Sudom BiH vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Nestorović je naveo da je BiH odavno izašla iz okvira legalnosti jer glavnu riječ vode stranci koji sude i neizabrani stranci koji optužuju.

"Taj proces pokazuje svu hipokrizu Zapada i dvostruke standarde. To je sve deo pritiska, da bi se ljudi uplašili da se povuku i da bi stranci nastavili da rade svoj posao. I izbori u Srbiji pokazali su da to više nema uporište u srpskom narodu. Većina ne pristaje na to da se stidimo što smo Srbi. Došlo je vreme da kažemo ponosno - mi smo Srbi", naglasio je Nestorović.

