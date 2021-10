Nesvakidašnja pojava: Kroz prodavnicu iz Hrvatske u BiH bez ikakve kontrole

​Odmah do graničnog prelaza u Metkoviću, gdje naoružani policajci kontrolišu ulaz i izlaz iz zemlje članice Evropske unije, granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prelazi se bez ikakve kontrole.

I to ne kroz šiblje, šumu i neprohodne puteve, nego, jednostavno, prelaskom metkovske ulice Marka Marulića.

I već ste u Bosni i Hercegovini, pred povećim objektom, u čijem je prizemlju zapušteni poslovni prostor.

Ako vam je taj komadić Bosne i Hercegovine premalen, potražite zadnja, automatska, klizna vrata objekta na kojima nema nikakvih oznaka.

Uđete, prođete malim hodnikom i za čas ste pred veš mašinama označenim cijenama u konvertibilnim markama.

U prodajnom ste centru Dalmata JuraShop. Nakon što razgledate odjel bijele tehnike, policu s CD-ovima, kase supermarketa i virnete kroz staklo kafića, već za manje od minutu možete izaći na druga vrata - ona koja se nalaze iza hrvatskog graničnog prelaza, a u Bosni i Hercegovini.

Na drugim granicama naši policajci mlate migrante pod krinkom zaštite EU, a ovdje puštaju ljude da prenose šta hoće

Kad izađete kroz njih, pred vama je veći parking. S desne strane je plavi krov graničnog prelaza, koji ste uspješno izbjegli. S lijeve strane ćete vidjeti tablu dobrodošlice s grbom Bosne i Hercegovine. Dalje možete kuda hoćete. Slobodni ste. Možete do Sarajeva, Mostara ili Čapljine, sasvim je svejedno. Niko vas neće zaustaviti.

Mi smo se zaputili do prve apoteke i kupili kapi za nos, čisto da se zna da smo mogli. Šetali smo ulicom nadajući se da će nas neto primijetiti i zaustaviti. Prolazili su učenici na biciklima, djedovi u starijim autima BiH tablica, žene u lovu na akcije i popuste lokalnih butika, ali graničnog policajca nismo sreli.

Pritom valja naglasiti da ne živimo u pograničnoj zoni, nemamo nikakve posebne isprave ni propusnice koje bi nam omogućavale da se ovako, bez ikakve kontrole, šetamo iz jedne zemlje u drugu.

Sve se to odvija oko graničnog prelaza s naoružanim policajcima

Povratak u Evropsku uniju jednako je lagan. Uđete kroz ona ista vrata na parkingu u BiH, izađete na druga, ona neoznačena, zakoračite na Marulićevu ulicu i eto vas u Hrvatskoj.

Niko vas nije pitao gdje ste bili, je li vam lična istekla, šta ste kupili, šta vam je u džepovima. Ništa. Izašli ste iz EU i vratili ste se lakše i brže nego što biste došli do Visa.

Sve je to, ponavljamo, u prvom komšiluku pravog, međudržavnog graničnog prelaza s rampama, kamerama, ozbiljnim policajcima i još ozbiljnijim carinicima.

Na ovom se mjestu granica prelazi bez administrativnih maltretiranja, pokazivanja isprava i zaustavljanja, a ta praksa nije od juče. Traje godinama.

Po Ulici Marka Marulića, ovoj glavnoj cesti koja vodi do ulaza u tržni centar, po cijeloj dužini postavljene su kamere. Ne znamo ko gleda snimljeno, ali upravo je nevjerojatno da nije primijetio česte ulaske u neobičnu kuću s izlazom u Bosni i Hercegovini.

Vlasnik tržnog centra kaže da on nema ništa s tim, jer se njegova prodavnica u cjelosti nalazi u BiH

Nismo iscrpili sve neobične detalje naše priče. Vlasnik tržnog centra, ponudio je objašnjenje kako on, zapravo, nije u prekršaju, jer se kuća s obje strane nalazi u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, desna strana ulice metkovske ulice Marka Marulića jeste u BiH, lijeva je u Hrvatskoj. Čim ste prišli kući u Metkoviću, već ste ušli u BiH. Obližnji službeni granični prelaz rezervisan je samo za vozila. I neupućene.

"Naš izlaz je u BiH, oba su ulaza i izlaza u BiH. Sve su tu kontrole imaju, granične, sve je tu", tumači gazda tržnog centra, na šta smo mu uzvratili da se kroz trgovine može proći bez pokazivanja dokumenata:

"Ne možete, izlazite opet u BiH, shvatate. Vi ste u BiH, svakako", nije posustajao naš sagovornik.

Opet smo mu skrenuli pažnju na činjenicu da se iz jedne u drugu državu može ući bez kontrole i pokazivanja isprava:

"Ako vas policija zaustavi, to je prekršaj"

"Nije to baš tako, cijela ta ulica je jedan granični sporazum, gdje osobe s potvrdom na kojoj piše prelazno mjesto mogu preći normalno, kužite li me? Ko ima tu potvrdu i policija to kontrolira", rekao nam je vlasnik, a mi smo ustrajali na tome da se iz države u državu prelazi bez kontrole:

"Dobro, ako vi kažete da može, onda može. Ako vas policija u kontroli zaustavi, to je prekršaj. Ulaz je u BiH, izlaz je u BiH, ako vas policija zaustavi u tom prostoru, vi ste u prekršaju. Imate i obavijest - blizina državne granice. Ako nemate taj papir s prelaznim mjestom, u toj ulici, ljudi mogu prelaziti vamo-tamo".

I dok na jednom dijelu granice s BiH policajci bjesomučno batinaju ilegalne migrante i ne dopuštaju ulazak "u Evropsku uniju" nikome bez urednih dokumenata i jasnih namjera, na drugom, tu kod Metkovića, u BiH i nazad možete kad vam se prohtije. Jedini je uslov da granicu ovdje prelazite pješke - s automobilom kroz centar, naravno, ne možete.

Policija kaže da znaju za to i da je sve legalno

Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku upitali smo kako tumači taj nekonvencionalni granični prelaz u prvom komšiluku službenog. Iz odgovora smo saznali da policajci znaju za to, ali i da imaju viđenje situacije na terenu koja nije baš usklađena sa stvarnosti.

"Policiji je poznato da pored graničnog prelaza Gabela Polje postoji trgovina, koja je na teritoriji BiH i do koje je moguće doći iz Hrvatske preko prelaznog mjesta, ali isključivo uz posjedovanje pogranične propusnice", odgovorili su nam iz spomenute PU. Kažu da se građanima koji na bilo koji način zloupotrebljavaju pograničnu propusnicu ona oduzima, a osobe koje nezakonito pređu preko prelaznog mjesta bez pogranične propusnice "prekršajno se sankcionišu zbog nezakonitog prelaska državne granice".

Mi takvo šta zaista nismo vidjeli. Niti ko traži propusnicu, niti je kome bitna. Iz policije dalje kažu da nosioci pograničnih propusnica smiju prelaziti državnu granicu i na prelaznim mjestima, pod uslovom da je naziv prelaznog mjesta upisan u pograničnu propusnicu, pa onda nabrajaju šta sve oni imaju ovlasti raditi na granici i kako je, prema zakonu, smiju štititi.

Policija nam je nabrojala kako sve smiju štititi granicu

"Granična policija, skladno analizi rizika i na nesistemskoj osnovi, provodi kontrolu prelaska državne granice na prelaznim mjestima i pritom je ovlaštena postaviti i koristiti tehnička sredstva i koristiti službene pse za obavljanje poslova nadzora državne granice te postavljati prepreke kojima se onemogućava nezakonito prelaženje državne granice. U tom smislu je navedena ulica u cjelini pokrivena 24-satnim videonadzorom te su na prilazne cestovne pravce postavljene rampe. Radi zaštite privatnosti stanovnika dio kojim se snimaju njihove porodične kuće je zaštićen od pogleda, dok je sama granična crta pod cjelokupnim nadzorom te je vidljiv svaki prelazak u Republiku Hrvatsku, kao i kretanje osoba i iz smjera Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu", kažu iz policije.

Oni, dakle, mogu koristiti sve te mehanizme kojima bi kontrolisali prelaze li ljudi neovlašteno, ali ih, barem koliko smo zapazili u nekih pola sata do 45 minuta vrzmanja u graničnoj zoni, uopšte ne koriste.

Dodaju da je nadležna stanica granične policije Metković u posljednjih godinu dana zbog zloupotrebe oduzela 15 pograničnih propusnica te je od početka ove godine zbog nezakonitog prelaska državne granice prekršajno sankcionirala 85 osoba.

(Index.hr)