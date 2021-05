Netanjahu zahvalio BiH na podršci Izraelu, Džaferović reagovao

Benjamin Netanjahu, premijer Izraela, na društvenim mrežama zahvalio je državama na podršci Izraelu u vezi sa sukobima s Hamasom, a među zastavama koje je postavio našla se i zastava Bosne i Hercegovine.

Između ostalih, Netanjahu je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Brazilu, Nizozemskoj, Italiji, Njemačkoj, a što se tiče regiona osim zastave Bosne i Hercegovine, postavio je i zastavu Albanije, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

Uz zastave napisao je: "Hvala vam što ste odlučno stali uz Izrael i podržali naše pravo na samoobranu od terorističkih napada".

