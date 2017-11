Neue Zurcher Zeitung: Erdoan bi rado ispunio Alijinu želju

"Bakir Izetbegović za svoju političku karijeru ima da zahvali prije svega svom harizmatičnom ocu Aliji. Ali, on isto tako profitira i od podrške svog velikog turskog patrona Erdoana“", piše "Noje cirher cajtung".

"U jesen prije četrnaest godina preminuo je Alija Izetbegović, vodeći bošnjački (muslimanski) političar u vremenu raspada Jugoslavije. Njegove političke zasluge su sporne, ali kao prvi predsjednik nezavisne Bosne i Hercegovine on uživa veliki ugled među mnogim Bošnjacima. Prije nego što se posvetio politici, on je u titoističkoj Jugoslaviji bio vjesnik političkog islama, i razmišljao je i pisao o modernizaciji muslimanskih društava. Zbog toga je više godina proveo u zatvoru. Njegove ideje su imale veći odjek u Turskoj nego kod kuće, prije svega otkako predsjednik Erdoan nanovo stvara veze sa bivšim osmanskim područjima. Kada je Izetbegović 2003. ležao na smrtnoj postelji, Erdoan je požurio da ga obiđe. Bolesnik je prijatelju ostavio zemlju 'u amanet', kao zavještanje. Erdoan bi mu rado ispunio tu želju", piše list, a prenosi "Dojče vele".

U tekstu s dalje podsjeća i da je Alijin sin Bakir takođe političar i član tročlanog predsjedništva države, te da je karijeru počeo kao očev privatni sekretar a potom je napredovao u njegovoj stranci.

"Nema harizmu svog oca, ali mu je uspjelo da partiju čvrsto usidri u političkom islamu. Turci su mu za to zahvalni. Turska televizija zajedno sa jednom produkcijskom kućom iz Istanbula snima seriju filmova – sa turskim i bosanskim glumcima – koja prikazuje život i borbu Alije Izetbegovića. Snima se i dokumentarac pod naslovom: 'Alija, posljednje utvrđenje islama'", dodaje se u tekstu.

"Noje cirher cajtung" naglašava da je Bakir Izetbegović zadovoljan zbog takve pažnje, jer se "dio očeve slave i prijateljstva sa moćnim Erdoanom presipa i na njega".

"Doduše, upalo mu je u oči, kako je to nedavno rekao, da očevu slavu održavaju prije svega stranci a ne Bošnjaci. To ne čudi profesora politike u Sarajevu Nerzuka Ćurka. On kaže da nije baš po svačijem ukusu to što je Izetbegović od države napravio porodičnu stvar i što je iz posljednje želje njegovog oca proizašla geopolitička orijentacija prema Turskoj“, piše "Noje cirher cajtung".

Zvanični i nezvanični pregovori?

Novinarski portal "Telepolis" objavio je naslov: "Srbija i Kosovo: popuštanje zategnutosti razmjenom teritorija?"

"U utorak je predsjednik Kosova Hašim Tači obznanio da vjeruje da će Priština i Beograd sljedeće godine potpisati istorijski sporazum o normalizaciji i pomirenju. Srpski mediji kao što je beogradski dnevnik 'Danas', pozivajući se na anonimne izvore iz diplomatskih krugova, spekulišu da bi moglo doći do razmjene teritorija sa potencijalom za popuštanje zategnutosti", piše pomenuti portal, a potom dodaje:

"Kada je riječ o područjima o čijoj razmjeni se navodno već dva mjeseca razgovara uz posredstvo katoličkog albanskog predsjednika Edija Rame, radi se o jezičku na sjeveru Kosova sa Miotrovicom, koji gotovo isključivo naseljavaju Srbi, i o Preševskoj dolini na jugu Srbije, - ovu potonju kosovskoalbanski političari već duže vremena svojataju i zovu 'istočnim Kosovom', otkako su se Albanci tamo na referendumu koji nije odobren početkom 90-ih godina založili za pripajanje bivšoj pokrajini".

Navodi se i to da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao EU zbog njenog držanja u pitanju Katalonije kao licemjernu i javno upitao zašto se međunarodno pravo na Balkanu sasvim drukčije tumači i primjenjuje nego u Španiji.

"Jedan portparol Evropske komisije je na to vrlo otvoreno odgovorio da je to zato što je Španija članica EU, te da je Kosovo bio 'specijalan slučaj'. Šta je to što je billo 'specijalno' – na to pitanje Brisel dosad nije odgovorio. Sukobi i nasilje teško da su mogli to da budu, jer toga ima i u iračkom Kurdistanu koji EU ne priznaje", zaključuje portal "Telepolis".

(Dojče vele)