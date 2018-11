Neustavan član uredbe u vezi sa ostvarivanjem prava na borački dodatak

BANJALUKA - Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da član uredbe o boračkom dodatku u vezi sa uslovima za ostvarivanje tog prava nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

"Osporenom odredbom određeno je da se borcima koji su uslove za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak ispunili poslije 24. maja 2012. godine to pravo priznaje počev od 1. januara naredne godine u odnosu na onu u kojoj su uslovi ispunjeni", saopšteno je iz Ustavnog suda.

Kako je zakonskom odredbom propisano da prava na mjesečna primanja pripadaju od prvog narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva, to je, po ocjeni Ustavnog suda, propisivanjem osporene odredbe uredbe njen donosilac izašao iz zakonskih okvira i prekoračio svoja ustavna i zakonska ovlašćenja.

Ustavni sud je utvrdio i da pojedini članovi Zakona o notarima nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

Utvrđeno je, dodaje se u saopštenju, da odredba ovog zakona, prema kojoj za notara može biti imenovano samo lice koje je državljanin Srpske, dovodi do povrede ustavnih garancija o pravu na rad i slobodu rada, te da je svakome pod jednakim uslovima dostupno radno mjesto i funkcija.

U saopštenju se navodi i da je Ustavni sud ocijenio je da je neustavna i odredba istog zakona kojim je propisan način utvrđivanja potrebe za notarskim pomoćnicima.

Utvrđeno je i da član Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva u vezi sa radom noću nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o radu.

Osporenom odredbom propisano je da ženu za vrijeme trudnoće i majku djeteta do tri godine poslodavac može rasporediti na rad na drugo mjesto i na rad noću samo uz njen pristanak, čime je, prema ocjeni Ustavnog suda, došlo do povrede odredaba Zakona o radu, kojim je trudnicama, počev od šestog mjeseca trudnoće i majkama sa djetetom do dvije godine života zabranjen rad noću.