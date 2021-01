New York Times: Stotine migranata na smrzavajućim temperaturama se u BiH

Sudbina migranata koji su ostali u napuštenom kampu "Lipa" predstavlja najnoviji primjer poteškoća koje BiH ima u pružanju "osnovne pomoći onima koji se nadaju da će doći do Evropske unije" dok se sami migranti suočavaju sa rastućom neprijateljskom nastrojenošću od strane lokalnog stanovništva, navodi američki "New York Times".

Ugledni list je objavio sveobuhvatan članak u kojem objašnjava šta se sve dogodilo sa migrantima u kampu "Lipa" u proteklom periodu, ali i kakva je situacija u vezi s migrantskom krizom u zemlji sveukupno.

U tekstu je takođe objavljen snimak koji je sačinila novinarka "N1", Ika Ferrer Gotić, dok je izvještavala sa mjesta događaja.

"Stotine migranata koji su ostavljeni u napuštenom kampu u Bosni i Hercegovini proveli su novogodišnju noć na smrzavajućim temperaturama", piše NYT, te dodaje da su migranti "suočeni sa povećanim animozitetom stanovnika na bh. strani granice, a sa druge strane sa zlostavljanjem hrvatske policije".

"Kako su zemlje poput Turske, Grčke i Mađarske otežale migrantima i izbjeglicama dolazak do bogatijih država Evropske unije, BiH je tokom posljednjih godina postala centralno mjesto za prolazak onima koji se probijaju na kontinent. Balkanska država nije dio Evropske unije, ali dijeli više od dvije trećine svojih granica s Hrvatskom, koja je članica", navodi "New York Times".

Takođe navodi da su brojne organizacije za ljudska prava i mještani prijavili "brojne slučajeve zlostavljanja od strane hrvatske policije".

"Desetine migranata, stanovnika, ljekara i humanitarnih radnika s kojima je ove godine razgovarao The New York Times su rekli da su migranti deportovani bez odgovarajućeg postupka", navodi NYT, prenosi televizija "N1".

These people are dying! This is a humanitarian catastrophe in 21st Century Europe! Here's my report: @N1info #migrants #HumanRights #Humanitariancrisis @CNN pic.twitter.com/3tDEocJ6QI