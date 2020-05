"New York Times" o respiratorima: Ne iznenađuje kada je u pitanju BiH

Afera "Respiratori" stigla je i do svjetskih medija. Tako "The New York Times" prenosi vijest o sumnjivoj nabavci kineskih respiratora u BiH koje je uvezla firma "Srebrena malina", a novac dala federalna vlada.

U tekstu stoji da je maloj kompaniji za preradu voća, bez dozvole za uvoz medicinske opreme, dodijeljeno pet miliona evra za nabavku opreme.

"Ali nakon javne rasprave zbog čega je kompanija 'Srebrena malina' dobila unosan ugovor, državno tužilaštvo je otvorilo istragu o mogućoj korupciji i prevari. U svom prvobitnom izvještaju, tužioci su naveli da uvezeni respiratori ne zadovoljavaju ni minimum potrebnih karakteristika za adekvatno liječenje bolesnika s korona virusom. Stoga ih nije preporučljivo koristiti u jedinicama intenzivne njege ", piše "The New York Times".

Dodali su i da je vlasnik kompanije negirao optužbe da je uvozio respiratore po velikim cijenama, te da je koristio svoje poslovne veze u Kini kako bi ostvario ono što je nazvao "humanitarnom misijom".

"Ovi navodi nisu iznenađujući kada je BiH u pitanju jer je ona veoma loše rangirana na godišnjoj globalnoj listi korupcije Transparency Internationala. Grupa posmatrača prošle godine je BiH postavila na 101. mjesto od 180 zemalja", navodi se u tekstu koji je objavio ugledni "NYT".