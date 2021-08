"Nezavisne novine" saznaju: Novac od MMF-a ide direktno entitetima

BANJALUKA, SARAJEVO - Isplata 305 miliona evra alokacije SDR-a koju je Međunarodni monetarni fond (MMF) uplatio na račun Centralne banke BiH biće direktno raspoređena entitetskim ministarstvima finansija, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Naime, u javnosti ovih dana vlada nedoumica kako će novac biti raspoređen, da li će za njegovu raspodjelu biti nadležno Ministarstvo finansija i trezora BiH, ili neka druga institucija, te da li će doći do ponovnih blokada, s obzirom na to da predstavnici RS bojkotuju institucije BiH zbog nametnute odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka u vezi sa izmjenama Krivičnog zakona BiH, a kojim se zabranjuje negiranje genocida.

Kako nam je objašnjeno, Ministarstvo finansija i trezora BiH nema nadležnost da odobri isplatu ovih sredstava, koja je odobrena na temelju odluke vrha MMF-a.

Naglašeno nam je da je Memorandumom o razumijevanju iz 2016. godine propisana procedura kako se vrše uplate, ali u ovom slučaju se ne radi o aranžmanu s tom međunarodnom finansijskom institucijom, pa se raspodjela novca obavlja direktno prema entitetima.

Za odobrena sredstva BiH od MMF-a Centralna banka vrši dalje transfer sredstava u domaćoj valuti sa entitetskog podračuna na osnovu primljenih instrukcija Federalnog ministarstva finansija i Ministarstva finansija RS.

Podsjećanja radi, MMF je odobrio alokaciju SDR-a za sve zemlje članice u iznosu od 650 milijardi dolara, a BiH će od ovog iznosa primiti oko 305 miliona. SDR je "valuta" MMF-a koja se računa prema najvažnijim svjetskim valutama. BiH može SDR-ove koji su joj dodijeljeni zamijeniti za bilo koju od ovih valuta.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da Republici Srpskoj pripada oko 38 odsto sredstava koja su nepovratna i na koja se ne plaća kamata.

"Ako se držimo dogovora kakav smo imali ranije, onda je to to. I rečeno je da su ta sredstva za sanaciju posljedica pandemije", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je pojasnio da su to sredstva koja se koncentrišu duži niz godina, doznačavaju se kao pripadajuća sredstva BiH i to nije kredit, niti se ta sredstva vraćaju, niti se na njih plaća kamata, kao što su tvrdili "neki znalci procedura MMF-a".

"Postoje galamdžije koje odmah okrenu stvari i žele ih predstaviti na neki svoj način. Već sam se navikao na njih. Meni je rečeno od relevantnih ljudi i od onih koji to znaju da su to nepovratna sredstva, a jedini trošak je konverzija iz dolara i evra u KM", pojasnio je Dodik.

I Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, rekla je da su mnogi komentari opozicije u vezi sa sredstvima MMF-a besmisleni te da bi trebalo da se informišu u Ministarstvu finansija.

"Ne znam zašto bi neko govorio o kreditu ako je objašnjeno koja je vrsta sredstava i na koji način se ona povlače", dodala je Cvijanovićeva.