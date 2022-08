"Nezavisne" otkrivaju kad će most na Savi biti u funkciji

BRISEL, ZAGREB - Most na Savi kod Gradiške biće pušten u saobraćaj početkom 2024. godine, čim bude završena pristupna saobraćajnica od mosta ka auto-putu Zagreb - Beograd na hrvatskoj strani, potvrđeno je "Nezavisnim novinama" iz nekoliko izvora.

Ovu potvrdu dobili smo nezvanično od predstavnika EU, ali i zvanično od strane predstavnika Hrvatske, od kojih najviše zavisi kada će saobraćajnica biti otvorena, s obzirom na to da ona ne može biti stavljena u funkciju bez rješenja pitanja graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, i Hrvatske.

Međutim, kako su nam rekli izvori EU, Hrvatska ove godine i ne može donijeti odluku o graničnom prelazu jer od januara ulazi u Šengen.

"Svaka izmjena graničnog režima bi bila komplikovana i nije poželjna u ovom trenutku. Nakon što Hrvatska 1. januara 2023. godine postane dio šengenskog prostora, donijeće se odluka u vezi s novim graničnim prelazom s BiH", rekao nam je naš izvor.

Prema njegovim riječima, iako se EU ne može miješati u međusobne odnose Hrvatske i BiH, ocjena je da bi Hrvatska odluku mogla donijeti na proljeće.

"Izgradnja graničnog prelaza nije toliko komplikovan problem. Vjerujemo da će biti sasvim dovoljno vremena da se krajem 2023, tj. početkom 2024. godine taj prelaz otvori paralelno sa završetkom brze ceste. U slučaju da zbog bilo kog razloga to ne bude spremno, moguće je privremeno rješenje", rečeno nam je.

Iz Sektora za izgradnju i održavanje graničnih prelaza Ministarstva finansija Hrvatske su "Nezavisnim novinama" rekli da njihovo ministarstvo koordiniše projekat izgradnje novog graničnog prelaza u koridoru brze ceste Okučani - granica BiH u saradnji s "Hrvatskim cestama" kod novog mosta na Savi.

"Izgradnju niskogradnje koja podrazumijeva izgradnju platoa graničnog prelaza s pripadnim instalacijama vode 'Hrvatske ceste' zajedno s izgradnjom spomenute brze ceste do mosta. U toku je izvođenje radova", kažu oni.

Konkretno, kako su pojasnili, to znači da se trenutno radi na dobijanju sve potrebne dokumentacije i da će izgradnja prelaza pratiti dinamiku radova na pristupnoj cesti. U odgovoru su nam i eksplicitno rekli da je rok da se to desi početak 2024. godine, što se uklapa u najave predstavnika Republike Srpske da će "Integral inženjering" radove na brzoj cesti završiti za godinu i po.

Time je razjašnjeno nekoliko dilema, koje do sada nisu bile razriješene. Hrvatska neće ići na varijantu zajedničkog graničnog prelaza s BiH, već će izgraditi svoj s obzirom na to da, kako su nam pojasnili, rade na ishođenju dokumentacije za izgradnju prelaza kako bi dinamika radova pratila izgradnju ceste. Slično proističe i iz nezvaničnog odgovora koji smo dobili iz EU, s obzirom na to da nam i oni govore o izgradnji novog prelaza na hrvatskoj strani.

Međutim, kao što je to napomenuo i Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija BiH, za BiH nije važno hoće li to biti integrisani granični prelaz ili će Hrvati graditi novi na njihovoj strani, pod uslovom da cijeli posao bude završen na vrijeme.

Napomene radi, most na Savi završen je prije nepuna dva mjeseca, a trenutno se gradi prva dionica od oko šest kilometara, koja će most spojiti s Novim Varošem, kod Okučana. Većinu radova na hrvatskoj strani od oko sto miliona evra finansira EU, dok je EU BiH, odnosno RS, dala grant od 6,3 miliona maraka za našu polovinu mosta, čija je ukupna vrijednost oko 15 miliona evra.