"Nezavisne" saznaju: Crnadak naložio vraćanje Bitange u BiH zbog afere u Ambasadi u Teheranu

TEHERAN, SARAJEVO - Ambasadu BiH u Iranu posljednjih mjeseci drma velika afera koja je kulminirala teškim optužbama ambasadora Kemala Muftića prema svom zamjeniku Satku Bitangi, nakon čega je ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak naložio hitno vraćanje Bitange u BiH!

Prema dokumentu koji je u posjedu "Nezavisnih", Muftić je optužio Bitangu, inače savjetnika u Ambasadi BiH u Teheranu, za teške malverzacije i zloupotrebe položaja, što bi, ukoliko se sve pokaže tačnim, moglo proizvesti velike posljedice po MVP BiH, odnose BiH i Irana, ali i samog Bitangu.

U pismu Muftić navodi kako je uvidom u elektronsku poštu Ambasade BiH u Teheranu uočio da je Bitanga njegov raniji dopis u sjedište MVP BiH "uzeo iz arhiva, na njemu dopisivao svoje komentare, stavio štambilj Ambasade, te ponovo poslao u sjedište."

"Ovo je nedopustivo korištenje službenih dokumenata i njihovo falsifikovanje. Posebnu težinu ima neovlaštena upotreba štambilja Ambasade, koji se nalazi u posjedu savjetnika Bitange i koji je više puta uzurpirao pravo njegovog korištenja", navodi Muftić u pismu upućenom sjedištu bh. diplomatije.

Najteža njegova optužba je da Bitanga "vodi paralelne diplomatske aktivnosti u vidu njegova dva neodobrena putovanja u UAE u novembru i decembru 2017. godine".

"Ovo ima posebnu težinu kada znamo da Iran sa svojim susjedima ima izuzetno loše odnose. U to spada i naglašeno druženje s predstavnicima ambasada nekih od ovih zemalja, objavljivanje na javnim mrežama ovih fotografija. To se može smatrati porukama koje Iranu šalje BiH. Dosadašnja šutnja administracije ohrabruje ovako ponašanje", upozorava Muftić.

Na kraju pisma on zahtijeva od MVP BiH "da ovakvo ponašanje Bitange, koje smatra nedopustivim", ispitaju i donesu odluku koja je ranije predložena (o njegovom povlačenju u sjedište).

Ministar Crnadak u izjavi za "Nezavisne" ističe da sukob između Muftića i Bitange dugo traje.

"Nakon optužbi koje su iznesene i nakon odlaska naše revizije na lice mjesta i napravljenog izvještaja, ja sam dao nalog da se Bitanga povuče i vrati u sjedište", potvrdio je Crnadak za "Nezavisne".

Na pitanje da li će MVP poduzimati druge mjere, s obzirom na ozbiljnost optužbi i ukoliko se one pokažu tačnim, odgovorio je da se Bitanga najprije mora vratiti u BiH.

"Ako se pokaže da ima stvari koje zahtijevaju i drugu vrstu akcija, MIP će ih sigurno poduzeti. Niko neće i ne smije biti zaštićen", zaključuje Crnadak.

Podsjećamo, "Nezavisne" su ranije objavile da je MVP početkom decembra 2017. hitno poslao reviziju u Ambasadu u Iranu zbog informacija o zloupotrebama u vezi sa korištenjem dnevnica za putovanja, isplaćivanjem plaća i velikim personalnim sukobom ambasadora i njegovog zamjenika.

Nakon toga se pismom redakciji obratio Bitanga, koji je pokušao da demantira dio iznesenih navoda.

"Nezavisne" su i juče željele da dođu do njega bezuspješnim pozivima na brojeve Ambasade u Teheranu (na koje se niko danima ne javlja).

Na kraju nam je odgovorio na pitanja mailom, u kojima najprije navodi "da su svi pečati Ambasade svima dostupni", te kako nije falsificirao "nijedan dokument u svom životu, a pogotovo ne Ambasade".

Za "paralelne diplomatske aktivnosti" kaže da mu nije jasno šta to znači, ali priznaje da je tačno da je boravio u UAE, "ali na svadbi sina šeika Taleba bin Saqr Al Qassimia", za kojeg tvrdi da je veliki prijatelj BiH.

Također, Bitanga priznaje da je bio kratko i u UAE tokom novogodišnjih praznika, "kada je ambasador bio na turističkom putovanju sa suprugom, u vrijeme kad su počele demonstracije u Iranu", navodeći da je ambasador samo nastavio svoj odmor.

Priznaje i da se, osim sa mnogim diplomatama, "druži ponekad i s otpravnikom poslova UAE u Teheranu", ali kaže da u tome ne vidi ništa sporno.

U svojim odgovorima on tvrdi kako je već pet mjeseci izložen mobingu od strane ambasadora, te da je od sjedišta tražio instrukcije.

"O tome da je MVP-u Igor Crnadak naložio, kako kažete, da me za početak vrati u sjedište sam saznao od Vas. Ako je to istina, onda bi za to trebao imati i dobre razloge i argumente, a ako ih nema, to sve govori o radu MVP BiH", naveo je, između ostalog, Bitanga u svojim opširnim odgovorima.