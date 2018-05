"Nezavisne" saznaju: Komić sa ministarske odlazi u fotelju direktora

BANJALUKA - Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije RS, preuzeće funkciju direktora Republičkog zavoda za statistiku, a njegovo ministarsko mjesto zasješće Alen Šeranić, koji je trenutno šef Odsjeka za međunarodne odnose i evropske integracije u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, saznaju "Nezavisne".

Komić će na tom mjestu zamijeniti Radmilu Čičković, koja je imenovana za generalnog direktora "Elektroprivrede" nakon ostavke kompletnog rukovodstva tog energetskog giganta.

U ponedjeljak smo pokušali stupiti u kontakt sa Šeranićem, ali nam je putem poruke samo kratko poručio da je na odmoru i da nema komentar.

Iz nekoliko izvora nam je potvrđeno da će i Stevo Mirjanić ostati bez funkcije ministra poljoprivrede te da je odluka o tome donesena u subotu na užem sastanku zvaničnika Republike Srpske.

"Mirjanić je u toku svog mandata nekoliko puta izrazio želju da napusti funkciju, ali na insistiranje kolega iz Vlade, predsjednika RS i još nekih ljudi ipak je ostao. O njegovoj smjeni pričalo se u subotu na sastanku najužeg rukovodstva RS, gdje je i on prisustvovao, ali konačna odluka biće vjerovatno objavljena u četvrtak", ispričao je izvor "Nezavisnih", dodajući da se spekuliše o smjeni još jednog ministra, ali da konačna odluka o tome još nije donesena.

U Vladi Republike Srpske nisu željeli govoriti na ovu temu, samo su kratko rekli da će mediji i javnost biti blagovremeno obaviješteni.

Ni ministri s kojima smo kontaktirali nisu bili rječitiji, tvrdeći da o smjenama u Vladi RS i kadrovskim promjenama nemaju informaciju, ali, kako reče jedan od njih:

"Gdje ima dima, tu i vatra gori."

Na vijest o prvim kadrovskim promjenama u ovom sazivu Vlade Republike Srpske mnogi su pomislili da će to biti Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, i to zbog situacije koja je nastala u vezi sa smrću Davida Dragičevića. Međutim, vladajući su, iako je bilo riječi i o tome, odlučili da Lukač na toj funkciji ostane do kraja mandata.

"Mirjanić će Vladu RS vjerovatno napustiti uz obrazloženje da je to na lični zahtjev i zbog zdravstvenih problema", ispričao je izvor "Nezavisnih", dodajući da bi svaki drugi razlog za smjenu bio upitan.

Inače, izvori iz Vlade RS kažu da je situacija u poljoprivredi i s podsticajima mnogo bolja nego što je to bilo prethodnih godina, kada se kasnilo i kada nije bilo novca za isplate poljoprivrednicima.

Mirjanić je još krajem januara 2016. godine prvim ljudima vlasti u Republici Srpskoj saopštio da odlazi uz obrazloženje da se ne može opravdati poljoprivrednicima zbog duga od preko 30 miliona KM iz prethodne godine.