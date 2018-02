"Nezavisne" saznaju: Komšić neće u Predsjedništvo BiH ako se vrati "aprilski paket"

SARAJEVO, BANJALUKA, MOSTAR - Željko Komšić, lider Demokratske fronte (DF), spreman je da odustane od kandidature za hrvatskog člana Predsjedništva BiH ukoliko u državni parlament bude vraćen aprilski paket ustavnih promjena.

Ova informacija, koja je "Nezavisnim" potvrđena od izvora bliskih stranci, značajnija je tim prije jer je upravo Komšićeva kandidatura usložnila političku situaciju u BiH i izazvala burne reakcije, prevashodno HDZ-a BiH.

Zamjenik predsjednika HDZ-a Borjana Krišto jučer je "Nezavisnim" potvrdila da joj ova priča "nije nepoznata".

"Međutim, mi govorimo o potrebama izmjena Izbornog zakona. Mi tražimo da narodi mogu birati svoje predstavnike, pa neka izvoli to biti Komšić ili neko drugi. Što se 'aprilskog paketa' tiče, da je on bio onda prihvaćen, mi danas ne bismo bili ovdje gdje jesmo, no danas imamo druge realnosti", kazala je Krišto. Ona je dodala kako je danas "pravna činjenica" presuda Ustavnog suda BiH te da su to pozicije od kojih HDZ neće odustati te da će na tom tragu tražiti rješenje.

Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, smatra da je neusvajanje "aprilskog paketa" 2006. najveća nepravda koja se BiH dogodila, te da će ga SDA podržati ukoliko taj paket dođe u Parlamentarnu skupštinu BiH bilo kad.

"Što se tiče kandidature Željka Komšića za člana Predsjedništva, u to ne ulazim hoće li on odustati od kandidature ili ne", rekao je Džaferović.

Iz SNSD-a poručuju kako razvoj odnosa, koji bi bili budućnost BiH, ne može da počiva na bilo čijim ucjenama.

"Daj bože da je Komšić tako bitan da se od njegove kandidature kreira budućnost BiH. Kada je u pitanju 'aprilski paket', teško je o tome govoriti sa ove distance. Međutim, čim se lideri ne vraćaju razgovorima o tome, vjerovatno ne misle da je dobro rješenje", kaže Nikola Špirić, potpredsjednik SNSD-a.

Iz SDS-a poručuju kako ne vjeruju da bi sada dali podršku "aprilskom paketu".

"Ali, može se razgovarati o tom dokumentu može li se on nadograditi u smislu da ne predstavlja udar na Dejton. Koliko se sjećam, SDS je i 2006. imao rezervu prema tom paketu, i kako sada stvari stoje, ne vjerujem da bi naišao na našu podršku", poručuje Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a.

Na kraju, Saša Magazinović, predsjednik GO SDP-a, koji je formalni partner DF-u, kratko je rekao da ne raspolaže ovim saznanjima i da ih ne može komentirati.

Sadržaj "aprilskog paketa"

"Aprilski paket" ustavnih promjena bio je najveća, najsveobuhvatnija i najduže rađena platforma ustavnih promjena, za koju su sve veće partije dale podršku. U najkraćem, on je sadržao četiri amandmana, od kojih su ključni da bi BiH dobila jednog predsjednika parlamenta, jednog predsjednika Vijeća ministara i jednog predsjednika BiH sa dva zamjenika. Svi bi morali da budu iz različitih konstitutivnih naroda i da se rotiraju.

Kada je sve bilo formalno dogovoreno, paket je u aprilu 2006. godine pao u parlamentu glasovima Silajdžićeve Stranke za BiH, tada tek osnovane HDZ 1990 i jednim "odmetnutim" glasom tadašnjeg poslanika SDA Mehmeda Žilića.