"Nezavisne" saznaju: Novim mostom na Savi kod Gradiške u Hrvatsku od narednog ljeta (FOTO)

STARA GRADIŠKA - Dio brze ceste na dionici Novi Varoš - granica BiH kod novoizgrađenog mosta na Savi kod Gradiške, koji spaja auto-put Banjaluka - Gradiška s autoputom Zagreb - Beograd, trebalo bi da bude završen do ljeta naredne godine.

To znači da će nakon otvaranja dionice putnici iz Banjaluke, umjesto kroz Gradišku preko starog graničnog prelaza, put ka Zagrebu ili Beogradu kod Čatrnje nastaviti direktno postojećim auto-putem iz Banjaluke prema graničnom prelazu i novoizgrađenom mostu. Putnici će onda preći most na Savi, proći kroz granični prelaz na hrvatskoj strani, a onda će se u nastavku puta na petlji kod Novog Varoša uključiti na postojeći put ka Okučanima. Naknadno će, u drugom dijelu projekta, brza cesta biti produžena direktno do auto-puta Zagreb - Beograd.

Prvi dio dionice dug je oko četiri kilometra, a ukupna dionica će biti duga oko sedam kilometara i koštaće oko 70 miliona evra.

Iako je prvobitni rok za završetak radova bio kraj februara 2024. godine, zbog obilnih padavina i neuobičajeno lošeg vremena došlo je do manjeg pomjeranja konačnih rokova, ali investitori u "Hrvatskim cestama" i izvođač preduzeće "Integral inženjering" vjeruju da je najizazovniji period već prošao, s obzirom na to da su radovi "izašli iz zemlje" i većina se odvija visoko na nasipima i stubovima.

Ozren Gverić, voditelj projekta u "Hrvatskim cestama", koji nas je s Damjanom Kraljem, direktorom Podružnice "Integral inženjeringa" a.d. Zabok i predstavnikom izvođača radova, proveo kroz gradilište i pokazao u kojoj fazi se radovi nalaze, rekao je za "Nezavisne novine" da je zadovoljan dinamikom.

"Ispred 'Hrvatskih cesta' mogu pohvaliti dosadašnju vrlo dobru suradnju i koordiniranost svih uključenih. Pohvalio bih izvođača glede angažiranosti i ekipiranosti. Tu mislim na ljudstvo i korištenje resursa na način da bismo cijeli investicijski i građevinski projekt uspješno završili", naglasio je on.

Gverić je rekao da očekuje da će završetak svih radova na cesti biti do ljeta 2024. godine.

Dionica je izazovna jer se na njoj nalaze čak dva mosta, od kojih je jedan za skoro sto metara duži od izgrađenog mosta preko Save.

Gverić kaže da su trenutno intenzivni radovi na izgradnji mosta Rukavac - Strug.

"Izveden je čitav donji ustroj mosta te su započeli radovi na naguravanju čelične rasponske konstrukcije desnog objekta, mosta Rukavac - Strug. Most je ukupne duljine 169,4 metara. Montažu elemenata rasponske konstrukcije izvodi tvrtka 'Delta MM Steelix' iz Siska", rekao je on.

Dodao je da se u narednom periodu planira izgradnja armiranobetonske konstrukcije cestovne površine.

Na gradilište je, kako je istakao, dopremljena i montirana krletka za čeličnu konstrukciju, a istakao je da će konstrukciju za cestu na mostu izvoditi "Integral" betonom dovezenim iz Klašnica.

Inače, prošle godine veliki problem, osim lošeg vremena, predstavljala je nemogućnost da izvođač koristi novoizgrađeni most na Savi radi lakšeg i bržeg pristupa gradilištu, ali je i taj problem u međuvremenu riješen, i već nekoliko mjeseci "Integralovi" kamioni mogu građevinski materijal dovoziti mnogo brže i jednostavnije.

Što se tiče drugog mosta, koji je dugačak 523 metara, Gverić kaže da je od 16 stubova do sada izgrađeno sedam.

"Započeta je doprema čeličnih rasponskih nosača na gradilište za lijevu stranu mosta iz firme 'Metaling' iz Jajca. U Jajce smo dopremili već 61 odsto potrebnog čelika za proizvodnju 3.800 tona čelične konstrukcije, a materijal za čitavu konstrukciju u cijelosti je naručen", rekao je Gverić.

Kralj je rekao da će puštanje u saobraćaj dionice zavisiti i od dinamike izgradnje graničnog prelaza, koji treba da gradi Ministarstvo finansija Hrvatske.

"'Integral inženjering', zajedno s svojim dobavljačima i podizvođačima, nastavlja dobru praksu i dobar rad kojem nas je naučio Slobodan Stanković. Naravno, imamo veliku pomoć i odličnu saradnju s investitorom 'Hrvatskim cestama'", rekao je Kralj.

Dodao je da će "Integral" uložiti maksimalni napor da se dionica što prije završi i zahvalio hrvatskim i bh. institucijama što su omogućile korištenje privremenog graničnog prelaza i novog mosta na Savi, u okviru njega, za potrebe ovog projekta.

"Trenutno na gradilištu radi oko 240 radnika, u zavisnosti od potrebe i aktivnosti. Većina radne snage je iz 'Integral inženjeringa', osim prevoznika, od kojih je većina iz Brodsko-posavske županije. Tu su i 77 radnika 'Metalinga' koji rade na proizvodnji čelične konstrukcije u Jajcu i 23 radnika iz 'Delte MM Steelix' na montaži konstrukcije. Uposlili smo i deset odsto lokalne radne snage iz okolnih obližnjih sela. Imamo vrlo dobre odnose s lokalnom zajednicom i općinama Stara Gradiška i Okučani", rekao nam je on.

Naglasio je da je rast cijena građevinskog materijala i energenata donio povećanje troškova, a da problem predstavljaju i špekulacije na svjetskim građevinskim berzama te manjak radne snage.

"Međutim, svi zajedno iznalazimo rješenja da se radovi odvijaju planiranom dinamikom", rekao je on.