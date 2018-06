"Nezavisne" saznaju: Za namještene tendere i do deset godina zatvora

SARAJEVO, BANJALUKA - Izmjene Zakona o javnim nabavkama, koje je nedavno predložila radna grupa, između ostalog, predviđaju da se može izreći kazna i do deset godina zatvora!

"Odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, ili preduzetnik koji u postupku javne nabavke podnese ponudu na lažnim podacima, ili podnese ponudu utemeljenu na zabranjenom dogovoru između privrednih subjekata, ili se na nedozvoljen način dogovora s ostalim ponuđačima, ili preduzme druge protivrpavne radnje u namjeri da time utiče na donošenje odluka naručioca u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke, biće kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom", navodi se, između ostalog, u predloženim izmjenama Zakona o javnim nabavkama.

Predloženim izmjenama, ukoliko je vrijednost nabavke veća od milion KM, kazna zatvora može biti od jedne do deset godina zatvora, a zanimljivo je da onaj ko je prekršio zakon, a dobrovoljno prizna da je ponuda zasnovana na lažnim podacima, može biti i oslobođen zatvora.

Zakonom se zloupotreba u javnim nabavkama definiše kao krivično djelo, a planirano je i uvođenje inspektora za javne nabavke, koji bi nadzirali primjenu Zakona o javnim nabavkama, zatim pratili postupak donošenja, izmjene, dopune i objavljivanja plana javnih nabavki, kao i sadržaj, izmjenu i dopunu te pojašnjenje tenderske dokumentacije i njeno objavljivanje. Inspektor bi, prema zakonu, trebalo i da nadzire određivanje i produžavanje rokova za podnošenje i otvaranje ponuda, ispunjenost uslova za izbor postupka nabave itd.

Inspektor izriče i uručuje nalog za naplatu...

"Ako u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen Zakon o javnim nabavkama, inspektor izriče i uručuje nalog za naplatu novčane kazne, izdaje prekršajni nalog za učinjeni prekršaj, podnosi zahtjev za pokretanje prekšajnog postupka, podnosi prijavu za krivčno djelo", navodi se, između ostalog, u predloženim izmjenama Zakona o javnim nabavkama.

"Inspektor će provjeravati zakonitost nabavki i uvodi se krivično djelo za ponuđača i ugovornog organa. Slično rješenje je u Crnoj Gori, na njihov broj ugovornih organa je šest inspektora, a recimo na naš broj ugovornih organa trebalo bi da imamo oko 40 inspektora", rekao je Igor Vukajlović iz Udruženja građana "Tender".

Prema nezvaničnim informacijama, upravo novo zapošljavanje inspektora moglo bi da bude prepreka za usvajanje izmjena Zakona o javnim nabavkama, kojima se na bolji način utvrđuje i sukob interesa. Sukob interesa biće, recimo, ukoliko se posao sklapa sa srodnikom po krvi u pravoj ili bočnoj liniji do četvrtog koljena ili srodnikom po tazbini do drugog koljena.

Mijenja se više od 50 članova Zakona o javnim nabavkama

"Izmjenama koje su predložene mijenja se više od 50 članova Zakona o javnim nabavkama i to će vjerovatno biti argument vladajućima da se to ne usvaja, već da se ide na izradu novog zakona, a to bi podrazumijevalo izradu nove interresorne radne grupe i najmanje godinu dana procedura", ispričao je jedan od izvora koji je učestvovao u izradi izmjena Zakona o javnim nabavkama.

Predloženim izmjenama Zakona o javnim nabavkama ostavlja se mogućnost i Kancelariji za razmatranje žalbi da kroz nadzor koji vrši u žalbenim postupcima, ukoliko utvrdi nezakonitosti, može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i krivičnu prijavu.

Šta bi radio inspektor