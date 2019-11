"Nezavisne" saznaju: Zavod u Pazariću u petak dobija privremenu upravu

SARAJEVO - Vlada FBiH u petak će imenovati privremenu upravu u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, potvrđeno je "Nezavisnim" u Uredu premijera FBiH.

Podsjećamo, nakon što je Sabina Čudić, poslanica Naše stranke u Predstavničkom domu FBiH, objavila potresne fotografije vezane djece u ovom zavodu za krevet i radijator, građani su tri dana protestovali ispred zgrade Vlade FBiH.

Zatim je Vlada FBiH prošli petak smijenila direktora Zavoda Redžepa Salića, te Upravni i Nadzorni odbor ove ustanove. Naložila je i Poreznoj inspekciji da utvrdi finansijsko stanje u Zavodu, a od Centra za socijalni rad KS i Vlade KS da ispitaju sve okolnosti. Takođe, obavezano je resorno ministarstvo da imenuje privremeni upravu i nadzorni odbor, te ispita sve okolnosti koje su dovele do ovakve situacije.

"Nezavisnim" je, takođe, potvrđeno da su u toku svakodnevni sastanci predstavnika Vlade FBiH i zaposlenika u ovoj ustanovi. Tako je juče premijer FBiH Fadil Novalić podržao zaposlene u Zavodu te poručio da ova ustanova neće biti zatvorena i da finansije ne smiju biti problem kako bi bile zadovoljene potrebe korisnika.

Na sastanku s predstavnicima Savjeta zaposlenih u Zavodu dogovoreno je da što prije bude formirana radna grupa Vlade FBiH, čiji član će biti i predstavnik Savjeta, koja će predložiti mjere u skladu s evropskim i svjetskim standardima za rješavanje problema u ovoj ustanovi. Na vrhu liste je hitno povećanje stručnog kadra, prije svega njegovatelja, a paralelno s tim biće sprovođene mjere stručnog usavršavanja postojećeg.

"Pozvao sam vas da bismo vam dali podršku i pokušali naći zajedničko rješenje za probleme u ovoj ustanovi. Smatram da radite izuzetan posao, za koji treba da dobijete svaku vrstu nagrade i podrške", rekao je Novalić.

Pozvao je zaposlene iz Zavoda da nastave da rade svoj težak i veoma odgovoran posao, kao i da pokušaju djelovati, ne svrstavajući se ni na jednu stranu.

U Zavodu Pazarić, prema posljednjim podacima, boravi 339 korisnika različite starosne dobi i oboljenja. Dvoje štićenika je u dobi od tri do šest godina, petoro od sedam do 10, devetoro od 11 do 15, sedmoro od 16 do 17, 20 od 18 do 21, a 234 su stariji od 35 godina. Od ukupnog broja, 71 korisnik ima psihijatrijska oboljenja, od kojih je sedam maljoljetnih. Teške intelektualne poteškoće ima 41 korisnik, teže njih 64, umjerene 115, a 48 lake.

Jedan njegovatelj često brine i o grupi od tridesetak korisnika, ali su zaposleni naveli da je nekad teže brinuti o znatno manjoj grupi ukoliko je čine teže oboljeli.