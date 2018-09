Ni nakon 12 godina od smrti nije uklonjen sa biračkog spiska

SARAJEVO - Pred svake izbore u Bosni i Hercegovini pokrenu se priče o tome kako veliki broj preminulih građana "izlazi" na glasanje. Osim toga, posljednjih dana sve je više ljudi koji žive u BiH, a provjerom spiskova utvrdili su da "žive u inostranstvu" i već su glasali.

Tako, Robert Pleše godinama bezuspješno upozorava da se ime njegovog oca nalazi na biračkom spisku iako se radi o osobi koja je umrla 2006. godine. I ove godine pokojni Mirko mogao bi da "izađe na izbore i svoj glas da" nekoj od ponuđenih političkih opcija.

''Tokom svakog izbornog procesa, odmah iznad svog imena kada glasam - vidim ime svoga oca. Od 2006. godine do danas je nerazumno, ne mogu da shvatim kako niko ne pokreće ovo pitanje da se prečiste birački spiskovi, ne samo u općini Novo Sarajevo već i u BiH'', naglasio je Robert za televiziju "N1".

Iz CIK-a kažu da je odgovornost na matičnom uredu koji po Zakonu ima sedam dana da objavi umrlicu i dostavi podatke MUP-u, koji se nakon toga ažuriraju.

''Moja sestra i zet živjeli su Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Dubaiju. Iako su bili prijavljeni i predali svu dokumentaciju CIK-u za glasanje izvan BIH, ti glasački listići su došli do Katara i nikada nisu došli do samih ljudi kojima je stigla ta pošta. Zamislite koliko takvih listića može doći do pogrešnih ljudi, kako se ti listići mogu iskoristiti. Trenutno žive u Bodrumu. 31. avgusta listići su došli do Istanbula i tu se još uvijek nalaze'', dodao je Pleše.

Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku kojom je odbijen upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za 9.136 birača jer nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Priznaju i da su obaviješteni o mogućem počinjenju krivičnih djela u najmanje 150 slučajeva. Do sada, osim birača, informisale su ih i pojedine policijske uprave i pojedine opštinske/gradske izborne komisije.

Najlakši način da se prevara spriječi da birači provjere svoje mjesto glasanja i ne daju olako svoje podatke. Na OVOM LINKU možete provjeriti da li ste na spisku.

