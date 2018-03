Nije riješena kriza u FBiH, zapelo na imenovanju direktora Porezne uprave

SARAJEVO - Sastanak predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare sa najvišim zvaničnicima završen je bez rezultata.

Na sastanku koji je trajao više od tri sata kriza nije riješena i nije postignut dogovor o deblokadi rada Vlade i Parlamenta.

Potvrdio je to novinarima Nasir Beganović, šef Kluba SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

"Problem u funkcioniranju Vlade i Parlamenta je u vezi sa imenovanjem direktora Porezne uprave. Očito je to nepremostiva prepreka, bar u ovom trenutku", rekao je Beganović.

Kazao je da je problem između SDA i HDZ, a da je SBB spreman nastaviti raditi.

Da je Federacija BiH u do sada neviđenoj i najvećoj krizi, svjedoči i činjenica da federalni Parlament nije zasjedao skoro dva mjeseca, te da je zbog svih problema u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i Čavara juče zakazao sastanak sa najvišim zvaničnicima kako bi kriza bila riješena i odblokiran rad Vlade i Parlamenta.

Do još većih neslaganja koalicionih partnera u ovom entitetu SDA - HDZ - SBB došlo je zbog borbe za kontrolu finansijskih tokova u FBiH. Naime, već mjesecima se koplja lome za stranačku prevlast nad Razvojnom bankom i Poreznom upravom, a sad je spor na relaciji SDA - HDZ nastao zbog kontrole nad "Elektroprenosom". Kako će se ovo pitanje riješiti, neizvjesno je.

Dženan Đonlagić, šef Kluba DF-a, najjače opozicione partije u Predstavničkom domu FBiH, mišljenja je da FBiH doživljava do sada neviđenu krizu i da će teško biti bolje. Govoreći o mogućnosti da Čavara raspusti Parlament, što je i najavljivao kao mogućnost krajem godine, Đonlagić je rekao da se to neće desiti jer Centralna izborna komisija BiH 7. maja raspisuje izbore, pa za to nema ni potrebe, a kako je rekao, neće biti ni koristi od toga. Tvrdi da je u prošloj godini federalni Predstavnički dom imao više vanrednih nego redovnih sjednica. Kaže da postoje tri zahtjeva opozicije za vanredne tematske sjednice o boračkoj populaciji, obrazovanju, ali da je rok koji je po Poslovniku dat za sazivanje tih sjednica davno prošao, a da se Kolegij brani šutnjom.

Ismet Osmanović, šef Kluba SDA u Predstavničkom domu FBiH, ističe da je Parlament postao "pijaca na kojoj se trguje", što, po njegovom mišljenju, ne treba dozvoliti.

"Ne treba vezati Razvojnu banku, 'Elektroprenos' sa zakonima poput boračkog i boračkih udruženja od značaja za FBiH. Tako se ne može pregovarati i protiv sam toga", kazao je Osmanović. Govoreći o parlamentarnoj većini, tvrdi da previranja u SDA je nisu ugrozila, te da ova stranka ima sigurnih 26 ruku u svom klubu.

Na sastanku su, između ostalih, bili zamjenik predsjednika FBiH Melika Mahmutbegović, federalni premijer Fadil Novalić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma FBiH Vesna Švancer i predsjedavajući Doma naroda FBiH Lidija Bradara.