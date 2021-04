Nije usvojen prijedlog koji se odnosi na duple funkcije zvaničnika

SARAJEVO - Dom naroda danas nije usvojio izmjene i dopune Izbornog zakona BiH koji se odnosi na duple funkcije zvaničnika u BiH.

Protiv ovog zakonskog prijedloga bili su delegati iz hrvatskog i srpskog naroda.

Ovaj zakonski prijedlog, koji je Predstavnički dom, na sjednici 30. marta, takođe, podržao u prvom čitanju, jedan je od prioriteta koje BiH treba da ispuni prema mišljenju Evropske komisije, a podrazumijeva usklađivanje ove oblasti sa pravnom stečevinom EU.

Saša Magazinović (SDP), poslanik u Predstavničkom domu, koji je predlagač kazao je da je za ovaj prijedlog motiv našao u velikom broju duplih funkcija u BiH.

"Usvajanje ovog zakona značilo bi praktično da ministar dok obnaša poslaničku funkciju obnaša prvi poslije njega na listi. Razgovarao sam sa većinom i svi podržavaju ovaj prijedlog. Recimo imate predsjednika FBiH koji glasa za određeni zakon, pa onda potpisuje iskaz i proglašava zakon. Imate masu slučajeva", kazao je Magazinović.

Dragan Čović (HDZ), zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kazao je da je većina ovog za HDZ prihvatljivo, ali će danas biti protiv ovog prijedloga iz razloga što izmjene koje bi usvojili u drugom čitanju stupaju na snagu nakon izbora. Mi imamo obavezu da do ovih izbora usvojimo izmjene i dopune ovog zakona. Ovo što ste predložili nisu tehničke izmjene i one bi morale mnogo toga izmijeniti. Radićemo uporno na izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH", kazao je Čović i dodao da je jedini razlog što glasaju protiv zato što žele sveobuhvatne izmjene i da ova izmjena može biti stavni dio dokumenta kada se bude mijenjao Izborni zakon.

Dušanka Majkić (SNSD), delegat, smatra da ovakav prijedlog danas ne treba usvojiti, a zbog toga što na dnenvom redu imaju formrinje interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva. Smatra da taj priejdlog treba da bude na ovoj grupi.

"Sumnjam u namjere podnosioca, a druga stvar da pitanje 'mirovanja' mandata nikada nije bilo politički iskorišteno kao ovaj put. Mislim da nema nikoga ko bi sporioda jedna osoba obvlja jedan mandat. Ali šta jeste sporno, da u parlamentanarim demokratijama poslanički mandat imaju stranke. Zašto još uvijek nije formirana Vlada FBiH,? Jel Izborni zkaon kriv za to? Skrivamo krivce da bi došli do pozicije koja bi nam omogućila šetanje s mjesta izvršen, ka zakonodavnoj vlasti. Hoće li to uticati da se stvari promijene? Hoćemo li imati situaciju da ćemo brže konstituisati vlast? Nećemo", kazala je Majkić i dodala da je uvijek sumnjala u dobre namjere podniosioca izmijena ovog zkaona jer nije mogao da kaže kakvu će korist ova izmjena proizvesti.

Mladen Bosić (SDS), delegat, rekao je da je ovo dobar prijedlog promijena Izbornog zakona, ali je evidentno da je to parcijalni pristup izmjenama. Tvrdi da zbog politike rješavanja stvari sve ili ništa, BiH je u zastoju zadnja dva mandata.

Denis Bećirović (SDP), delegat ističe da ovdje imaju problem koji je vidljiv svima i da su svi svjedoci apsurdne situacije nakon izbora da jedni te isti ljudi obavljaju izvršne i zakonodavne funkcije, te da to nije dobra poruka.

"Kad smo već svi saglasni da to nije dobro, onda treba da te probleme otklanjamo", rekao je Bećirović.

Sredoje Nović (SNSD), šef Kluba srpskog naroda u Domu naroda BiH, kazao je da se slaže da u ovom domu, a i u Predstavničkom nema niko ko misli da je dobro obavljati duple funkcije na bilo kom nivou.

"Pažljivo sam iščitao ovaj zakon i nije sporno da li ćemo mi prilikom formiranja izvršne vlasti ljude koji su izabrani kažemo ne možete obavljati, morate zamrznuti svoj mandat. Brine me 'zamrzavanje'. Nije nikakada zamrznuto meso dobro kao sirovo. Mi otvaramo jedan drugi postupaka. Mi poslanicima kažemo, možete biti sad malo ministar, pa za godinu, pola godine možete se vratiti u poslaničku klupu. Koga to čeka, nije to radno mjesto činovnika. Druga dimenzija u ovako politički nestabilnoj zmelji u kojoj već godinama govorimo o 'preletačima' koji dođu, pa recimo, poslanik bude izabran i on ide u Savjet minsitara, jedan ili dva iz ovog ili onog naroda i za godinu kaže neću više da budem u ovoj stranci, ja sam slobodan strijelac. Podržaću onaj dio koji govori da se može zamrznuti mandat do izbora izvršne vlasti, ali kad se izabere izvršna vlast onda birajte", kazao je Nović.

Dodao je da je prilika da, kada se bude radio Izborni zakon da o tome razgovaramo.

Delegati su prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije na principe dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i time je zakon pao.