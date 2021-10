Nijedan glavni tužilac nije dočekao kraj mandata

SARAJEVO - Visoki sudski i tužilački savjet BiH (VSTS) potvrdio je odluku Drugostepene disciplinske komisije i konačno odlučio da Gordana Tadić bude smijenjena sa mjesta glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

Za smjenu Tadićeve, glasalo je šest članova VSTS-a, pet ih je bilo protiv, a jedan uzdržan.Prema odluci VSTS-a, iako napušta funkciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Tadićeva će u tom tužilaštvu nastaviti da radi kao tužilac.

"Odluka je donesena pod političkim pritiskom", rekao je Vlado Adamović, advokat Tadićeve, dodajući da je Lagumdžija (Halil Lagumdžija, predsjednik VSTS-a) iz odlučivanja izuzeo članicu VSTS-a čija kćerka radi u Tužilaštvu BiH, a nije izuzeo članicu Prvostepene komisije, čiji brat takođe radi u Tužilaštvu.

Inače, Tadićevu je dočekala sudbina svih prethodnih glavnih tužilaca Tužilaštva BiH, od kojih nijedan nije dočekao kraj mandata. Prvi glavni tužilac Tužilaštva BiH bio je Marinko Jurčević, koji je sa te pozicije otišao podnoseći ostavku. Jurčevića je zamijenio Milorad Barašin, koji je smijenjen zbog disciplinskih prekršaja, a na njegovo mjesto došao je Goran Salihović, koji je sa funkcije smijenjen isto kao i Barašin, a nakon odlaska Salihovića u fotelju glavnog tužioca Tužilaštva BiH sjela je Tadićeva, koja takođe nije dočekala kraj mandata.

"Najveće opstrukcije dolaze iz samog Tužilaštva BiH. Uvijek je tako bilo. I ovdje je iz samog Tužilaštva BiH sve započelo. Oni pretendenti na mjesto glavnog tužioca su glavni organizatori smjena i spinova na osnovu kojih se sudi", rekao je Adamović. Kada je riječ o nasljedniku Tadićeve, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" on nije bio izabran, a u igri su četiri imena, od kojih će jedno biti imenovano na mandat vršioca dužnosti do okončanja konkursne procedure.

"Odjel za imenovanje krenuo je u kontaktiranje četiri aktuelna zamjenika glavnog tužioca, jer su oni jedini mogući zamjenici do okončanja konkursne procedure za izbor novog glavnog tužioca", rekao je Lagumdžija.

Mogući nasljednici Tadićeve sa ma Nešković, Milenko Kajgaandatom vršioca dužnosti su Ismet Šuškić, Ozrenknić i Dijana Kajmaković, a VSTS na juče održanoj sjednici već je donio odluku o raspisivanju konkursa za izbor glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

Milan Tegeltija, bivši predsjednik VSTS-a, na svom Twitter profilu napisao je da je šest Bošnjaka smijenilo Gordanu Tadić, bez ijednog glasa iz Republike Srpske, bez ijednog srpskog ili hrvatskog glasa, "sem jednog prikrivenog bošnjačkog glasa iz Sarajeva koji se manipulativno deklariše hrvatskim kao i Željko Komšić".

"To sve govori o VSTS-u i ovoj odluci", napisao je Tegeltija na Twitter profilu.

Podsjećanja radi, VSTS o smjeni Tadićeve odlučivao je nakon njene žalbe na odluku Drugostepene disciplinske komisije, koja je još ranije, odlučujući po disciplinskoj tužbi, utvrdila da je Tadićeva propustila da postupi u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u, odnosno nije preduzela radnje s ciljem otklanjanja prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira. Prema odluci Disciplinske komisije, Tadićeva je postupila i suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, jer nije pokrenula postupak personalnih bezbjednosnih provjera zaposlenih Tužilaštva BiH. Inače, VSTS u julu 2019. godine obavezao je sve pravosudne institucije da hitno sprovedu sve obaveze koje proizlaze iz Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, što u Tužilaštvu BiH nije urađeno, a za šta odgovornost snosi upravo Tadićeva.

Dosadašnji glavni tužioci

Marinko Jurčević

Milorad Barašin

Goran Salihović