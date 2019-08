"Niko me neće obeshrabriti u borbi za Hrvate, a time i bolju BiH"

ZAGREB - Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar - Kitarović u intervjuu za "Jutarnji list" govorila je o odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, položaju Hrvata, ali i posljednjim dešavanjima u vezi njenih izjava koje je preniso "The Jerusalem Post", a koje je onda kasnije demantovala.

"Reakcija političara i nekih ljudi iz BiH bila je brzopleta, agresivna i bez poštivanja bilo kakvih diplomatskih kodeksa. Osobne uvrede neću komentirati, one najbolje govore o onima koji su ih izrekli. No, cijela ta priča navodi me na pomisao da je ova akcija bila planirana. Koji je bio povod tome? Jer, kao što je objasnio i naš ministar vanjskih poslova, prvo se provjeri autentičnost, a onda odlučite o reakciji. Moja je obaveza štititi položaj Hrvata, štitit Dejtonske mirovne ugovore i Ustav", kazala je Grabar - Kitarović.

"Neću dopustiti vrijeđanje Hrvatske i nitko me neće obeshrabriti u borbi za prava hrvatskog naroda, te u konačnici, za bolju i europsku Bosnu i Hercegovinu. To će biti moja politika. Voljela bih da tamošnji političari shvate da im je Hrvatska najbolji prijatelj. Još od prošle predizborne kampanje trpimo uvrede na račun hrvatske države, dužnosnika. Vjerovala sam da se radi o kampanji i da će to nakon tamošnje izborne kampanje prestati. No, ovo je prevršilo svaku mjeru", navela je ona.

Kako je istakla, između ostalog, "Hrvatima je netko drugi izabrao člana Predsjedništva i bira predstavnike na nižim razinama vlasti".

Dodala je da su Hrvati u BiH povlašteni i da im je oduzeto pravo glasa.