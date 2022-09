Niko ne zna kad će Ganić na optuženičku klupu

SARAJEVO - Niko u ovom momentu ne zna kada se može očekivati početak suđenja Ejupu Ganiću, te preostaloj devetorici optuženih za zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, koji je bio zakazan za 21. septembar, ali je odgođen.

U Sudu BiH su za "Nezavisne novine" potvrdili da još nije određen novi termin ročišta, a ramena sliježu i u Tužilaštvu BiH.

"Tužilaštvo BiH je spremno za početak suđenja i izvođenje dokaza u predmetu Ejup Ganić i drugi, a dinamika zakazivanja ročišta je isključivo u nadležnosti Suda BiH", rekli su za "Nezavisne novine" iz Tužilaštva BiH.

Iz Suda BiH su nam rekli da je ročište koje je bilo zakazano za 21. septembar u predmetu "Ejup Ganić i drugi" otkazano zbog suspenzije jednog člana Sudskog vijeća.

"Prema informacijama kojima Sud BiH trenutno raspolaže, odluka Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH nije pravosnažna, te iz tog razloga još nije određen novi termin ročišta", rekli su za "Nezavisne novine" iz Suda BiH.

U pitanju je, po dostupnim informacijama, suspenzija sudije Dalile Burzić, člana Sudskog vijeća u predmetu "Ganić i drugi", a u ovoj trakavici, odnosno procesu na koji se čeka decenijama, najviše i dalje ispaštaju članovi porodica žrtava, jer se pravda i ne nazire.

Iz Srpske poručuju da Ganić ima podršku politike iz Sarajeva, zbog čega od bh. pravosuđa ne očekuju pravično suđenje.

"Od sudstva i tužilaštva ne očekujem ništa. To suđenje će biti farsa, najvjerovatnije će tu biti oslobađajuća presuda ili presuda koja neće značiti ništa ni Ganiću ni nama. Na ovaj način Sud nam je poslao vrlo lošu poruku", rekao je za "Nezavisne novine" Veljko Lazić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.

Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih, naglašava da je što prije potrebno riješiti proceduralne peripetije u ovom predmetu.

"Naravno da imamo strah zbog stalnog odgađanja, kao što je to slučaj u predmetu 'Dudaković'. To u značajnoj mjeri može da nanese štetu samom postupku. Potrebno je da što prije počne suđenje, te da ima mnogo brži kontinuitet nego što je to slučaj sa suđenjima za koja se ročišta održavaju jednom sedmično, kako bi se predmet što prije doveo u fazu prvostepene presude", rekao je Kojić za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, pored Ganića, u optužnici su imena još devetorice nekadašnjih vojnih i policijskih funkcionera za zločine u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine u Sarajevu. Optužnica tereti i Zaima Backovića, Hamida Bahtu, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušinu, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića, te Mahira Žišku.

Branioci su, podsjetimo, utvrdili da je najmanje 10 svjedoka preminulo, a tužilac je najavio da će, između ostalog, i zbog ove činjenice redukovati spisak svjedoka.

Advokatkinja Lejla Čović, koja brani Ganića, izjavila je nakon statusne konferencije da bi suđenje moglo trajati najmanje tri do četiri godine.