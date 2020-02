"Niko nema plan otcjepljenja, ali je mogućnost koju ne treba isključiti"

BANJALUKA - Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da sa Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) i Draganom Čovićem odavno razgovara o novom prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH bez stranih sudija, čije prisustvo sada kada BiH treba da aplicira za članstvu u EU, nije razumno.

"Dogovorili smo se i ranije da strane sudije ne mogu biti dio Ustavnog suda jer se time urušava suverenitet BiH, jer je nemoguće da stranac sjedi u Ustavnom sudu. Toga nema nigdje na svijetu", rekao je Dodik za Televiziju N1.

Dodik je podsjetio da je čak i Evropska komisija u mišljenju od BiH posebno apostrofirala to pitanje i naznačila da se mora riješiti pitanje stranih sudija.

Na pitanje kako će ovaj zakon proći u parlamentu bez podrške Bošnjaka, Dodik je rekao da se ne može čekati da samo zato što "neće Bošnjaci" nelegitimni Ustavni sud presudi da postoje samo oni, da se ovdje piše bosanskim jezikom, da se ukida Dejtonski sporazum, naziv Republike Srpske...

Dodik je istakao da insistira i na donošenju novog izbornog zakona, jer bi to bilo fer i korektno prema Hrvatima u BiH.

"Najveći politički bezobrazluk Bošnjaka je da izaberu Hrvata kao hrvatskog predstavnika. Ako hoćete imati stabilnu zemlju, morate uvažiti subjektivitete. Ne možete očekivati od Dragana Čovića da aplaudira tome", rekao je Dodik.

On je naglasio i da niko nema plan otcjepljenja, već da je to mogućnost koju ne treba isključiti.

"Niko nema plan otcjepljenja, ovdje toga nema. Nama se imputira što mi ne isključujemo mogućnost da se to jednog dana dogodi, ne zato što mi hoćemo, već zato što Bosna ne može. Ja propagiram da se ovdje učini nešto održivo i da nema konflikta", rekao je Dodik.

Dodik je objasnio kako Republika Srpska hoće Dejtonski ustav i da prihvata tu BiH, a ne ovu sada.

"Uvjeren sam da će se pokazati da BiH ne može egzistirati. To nije moja mržnja ili hir, to je moja procjena da ne može", ponovio je Dodik, te dodao da ni uz najobilnije intervencije međunarodne zajednice od BiH nije napravljena funkcionalna zemlja.

Srpski predstavnici na nivou BiH, napomenuo je, ne namjeravaju ništa blokirati, nego imati svoj stav.

"Plaćen sam da dolazim na posao. Svi ljudi će sjediti na svojim poslovima, dolaziti na sjednice skupštine, parlamentarne sjednice i sjednice Savjeta ministara. Mi ćemo samo imati svoj stav, hoćemo li glasati za ili protiv to je uvijek naša stvar, ali ne blokiramo", objasnio je je Dodik.

Prema njegovim riječima, nakaradna je konstrukcija propagatora koji govori o blokadi, to nije tačno, jer on dolazi na sjednice Predsjedništva BiH, a blokada bi bila da ne dolazi.

Dodik je ukazao da političko Sarajevo nizom zloupotreba pokušava izazvati probleme sa Srbijom o stvarima koje ne postoje, a s Hrvatskom u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta, gdje je lično intervenisao i nije to dozvolio.

On je istakao da su muslimani "zauzeli" Sarajevo u kojem je prije rata bilo više od 150.000 Srba i više od 100.000 Hrvata koji su generacijama učestvovali u gradnji infrastrukture tog grada, pa su ga morali napustiti i prepustiti muslimanima.

O odlasku hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića u Brisel, Dodik je napomenuo da Komšić nema legitimitet, da je Hrvatima "podvaljen" i da ne štiti njihove nacionalne interese.

To, dodao je, pokazuje i da je u njegovom kabinetu od 15 ljudi dominantan broj Bošnjaka, da mu je zabranjeno pojavljivanje u svim opštinama u kojima Hrvati imaju većinu.

"Komšić je sakrio poziv u Brisel od ostalih članova Predsjedništva i otišao sam. On je sakrio i zahtjev predsjednika Evropskog suda za imenovanje sudija Ustavnog suda, gdje se mora konsultovati Predsjedništvo da bi se izvršilo imenovanje. On je učinio nešto nakaradno, obavijestio je predsjednika tog suda da će on objaviti konsultacije", rekao je Dodik.

Na samitu u Zagrebu koji na proljeće inicira premijer Hrvatske Andrej Plenković, Dodik očekuje da će se reflektovati problemi prisutni u Evropi, naći neko prelazno rješenje za politiku Francuske koja je zaustavila status Albanije i Sjeverne Makedonije, što će se slaviti kao velik i ozbiljan uspjeh, iako će ostati veliki problemi unutar Evrope.