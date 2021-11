Niko nije kažnjen za poklič "Alahu ekber", otišla krivična prijava

VOZUĆA - Niko još nije kažnjen nakon isticanja zastava Islamske države i pokliča "Alahu ekber" tokom ceremonije polaganja cvijeća i parastosa ispred spomen-krsta kod Crkve Svetog Đorđa u Stogu, kod Vozuće, u okviru obilježavanja 26 godina od stradanja Srba iz ovog kraja.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske juče je poslalo MUP-u ZDK krivičnu prijavu, koja je u posjedu "Nezavisnih novina", a u kojoj je navedeno da Ministarstvo smatra da je tokom tog incidenta učinjeno više krivičnih djela, te od MUP-a traži da počinioci budu kažnjeni. Prijavu je potpisao ministar Duško Milunović.

Iz MUP-a ZDK rečeno je za "Nezavisne novine" da su njihovi pripadnici tog dana bili na mjestu događaja, a ocijenjeno je da, kako navode, nije bilo ugrožavanja ničije bezbjednosti.

"Niko direktno nije bio ugrožen, nije bilo vrijeđanja na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Naši pripadnici zadokumentovali su taj događaj, ali nije bilo postupanja u smislu izricanja prekršajnih naloga", rekli su iz MUP-a ZDK.

Podsjetimo, incident se dogodio prije dva mjeseca, kada je, prema riječima Zorana Blagojevića, predsjednika Zavičajnog udruženja Zavidovićana, za vrijeme parastosa ispred spomen-krsta u Stogu putem prolazila kolona vozila s istaknutim zastavama Islamske države, a uzvikivano je "Alahu ekber".

Blagojević je potvrdio da je incident snimljen i da se dogodio u prisustvu policajaca koji su obezbjeđivali skup "Stazom egzodusa".

"Do sada je policija kvalitetno obezbjeđivala taj događaj. Ovaj put dogodio se taj incident, kamerman je to sve snimio, postoji dokumentovano. Neka im Bog oprosti, stvarno ne znaju šta rade. Šta mislite kako se osjećala supruga obezglavljenog muškarca dok je to slušala? To je i te kako uznemirilo Srbe", rekao je Blagojević za "Nezavisne".

U momentima incidenta tu je bio i Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, za kojeg je nedopustivo to što niko nije bar prekršajno kažnjen.

"Ako je neko tuda prolazio na dan obilježavanja stradanja Srba na ozrensko-vozućkom ratištu, u Stogu, gdje je pronađena masovna grobnica od 21 tijela, od čega 17 obezglavljenih, te uzvikivao 'Alahu ekber', a pod tim uzvicima su odsijecane glave, za mene kao pravnika potpuno je neshvatljivo da se to ne tretira kao djelo širenja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje", rekao je Kojić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, ovdje se ne govori o fizičkoj ugroženosti, već o nečemu što je izazvalo strah prisutnih.

"Zašto niko od nas prisutnih, bar koliko ja imam informaciju, nije pozvan na bilo kakav razgovor u policiju da kaže kakvu je to uznemirenost kod njega proizvelo", pita se Kojić.

Podsjećamo, u Stogu je 10. septembra obilježeno 26 godina od progona 1.920 srpskih porodica s područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i južnog Ozrena, i okončanja etničkog čišćenja Srba s područja zeničke regije.