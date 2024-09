Nikola Luburić: Vrijeme je da politički sazrijemo

Banjaluka se, od rata na ovamo, iz godine u godinu razvijala i danas možemo reći da je na putu toga da postane moderan evropski grad, izjavio je Nikola Luburić, kandidat Demosa za Skupštinu grada Banjaluka.

"Kažem na putu, jer je još mnogo posla pred nama - posla koji se mora raditi planski, uz donošenje dugoročnih strateških dokumenata koji ne obuhvataju samo projekte već i definisane načine njihovog finansiranja, kao i efekata koje će njihova realizacija imati na dalji razvoj grada", dodao je on.

Prema njegovim riječima našem gradu nedostaju parkovi, kongresni centri i drugi sadržaji potrebni za dalji sportsko-kulturno-društveni razvoj, ali prije sve te nadgradnje - zadatak gradskih vlasti mora biti to da se u svim dijelovima grada omoguće osnovni uslovi za život.

"Daleko bilo da želim reći da u proteklom mandatu nije urađeno ništa dobro ili opipljivo, ali je značajan broj suštinskih problema ostao zanemaren ili van fokusa nadležnih.

Pod tim prije svega mislim na to sa u vijeku u kojem smo ne smijemo dopustiti da građani rubnih mjesnih zajednica nemaju riješena pitanja vodo i elektrosnabdijevanja i da su infrastrukturno odsječeni od ostatka grada, dok u urbanom dijelu milione KM ulažemo u parkove i šetališta", smatra Luburić.

U proteklom periodu velika sredstva uložena su kako kaže u ta kozmetičko dotjerivanje grada kako bismo nosili epitet modernog i evropskog grada, a pitanje i projekat kolektora godinama stoji u ladici. Sistemi vodovoda i kanalizacije, kao i saobraćajna infrastruktura, prema njegovom mišljenju zastarjeli su i odavno ne odgovaraju potrebama grada sa ovim brojem stanovnika i dinamikom razvoja i, ukoliko planiramo da imamo zaista moderan i evropski grad - ovo pitanje mora biti u fokusu svakog izabranog zvaničnika u našem gradu.

"Takođe, dobili smo šetališta i parkove, ali u našem gradu gledamo brojne oronule fasade i stolarije zgrada u kojima su liftovi nefunkcionalni, a u kojima žive upravo naši najstariji sugrađani koji nose velike zasluge za razvoj našeg grada u nekim prošlim vremenima", istakao je Luburić.

Ističe da našim starima dugujemo dostojanstvenu starost i uslove da uživaju u njoj.

"I ne smatram ja da Grad ima budžetska sredstva za rekonstrukciju svega toga, ali toliko je međunarodnih projekata i fondova usmjerenih na energetsku efikasnost kroz koje smo riješili veliki dio ovih objekata. Nažalost, u proteklim godinama smo propustili ovu priliku, ali se nadam da ćemo tu grešku ispraviti u budućnosti", predlaže on i dodaje:

"Bez razvijene infrastrukture nemoguć je dalji privredni razvoj, koji, moramo biti iskreni, u našem gradu ne ide najboljom dinamikom. Od prijeratnog grada sa nekoliko privrednih giganata danas možemo na prste jedne ruke nabrojati kompanije koje zapošljavaju više stotina radnika", naglašava.

Kako dodaje kao najveći grad u Srpskoj, koji je i univerzitetski centar, možemo i moramo mnogo više, ali nam zato trebaju obrazovani i odvažni ljudi na ključnim pozicijama, koji su spremni po strani ostaviti sujetu i sami zavrnuti rukave u pravcu razvoja.

"Voditi grad i učestvovati u odlučivanju kada se radi o pitanjima od društvenog i opšteg značaja nije dječija igra u kojoj izlistate želje i obojite ih najljepšim bojama, već je ozbiljan posao u kojem svaka odluka ima i svoju težinu i rezultat, ali i posljedicu", smatra Luburić i poručuje:

"Zato nam treba znanje, mudrost i iskustvo - i nisu bitna imena i politička obilježja, već to da svako od onih ko bude izabran radi ono što zna - najbolje što zna".

Banjaluci treba infrastruktura koja može pratiti potrebe rastućeg broja stanovništva, trebaju joj ozbiljne studije na osnovu kojih će se izgraditi minimalno tri nova mosta, proširiti saobraćajnice i ozbiljna studija javnog prevoza.

Obrazlaže da gradu treba studija o projektovanim potrebama predškolskih ustanova, programa za mlade bračne parove i mlade privrednike - sistem podsticaja koji će omogućiti mladima da rade u svom gradu i ovdje zasnivaju porodice.

"Treba nam ozbiljna studija o tome koje privredne grane u našem gradu imaju perspektivu kako bismo ih razvijali, ali i stvarali uslove za obrazovanje kadrova za ove sektore.

Trenutno nam takav pristup, nažalost, nedostaje, ali vjerujem da je došao momenat političkog sazrijevanja svih političkih aktera u našem gradu, jer svi zajedno postaju svjesni izgubljenog vremena i prilika", naglašava Luburić.

Smatra da ne možemo reći da novca nema, jer je ovogodišnji budžet značajno veći nego što je to bio prije 7-8 godina, iako to dugujemo najviše inflaciji, a ne ekonomskom rastu.

"I ovakvo stanje moramo promijeniti obezbjeđivanjem uslova za privatne investicije, koje su izostale u proteklim godinama, zbog straha investitora u grad u kojem su u najavi stalne blokade zbog nesaradnje gradonačelnika i skupštine, lokalnih i republičkih vlasti i stalnih tenzija i negativne percepcije javnosti o svemu tome, a u čemu najviše ispaštaju nezaposleni građani.

To je slika koju naš grad ne zaslužuje i moramo je promijeniti. To je politika koju naši sugrađani ne zaslužuju - i moramo je promijeniti - za dobro svih nas", zaključuje on, saopšteno je iz Demosa.

