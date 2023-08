Nikšić: Idem kod Dodika u Istočno Sarajevo, kao što što je i on došao u Konjic

SARAJEVO - Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da će otići na sastanak s Miloradom Dodikom u Istočno Sarajevo, navodeći da razgovor nema alternativu.

U objavi na Facebooku, lider SDP-a kazao je da će razgovarati i tražiti rješenje sve dok vidi da je to efikasnije od blokada, "sve dok ima tračak nade za boljitak, dok to donosi pomake pa makar i minimalne, a pomaka ima".

"Zbog svega toga ću otići da razgovaram sa Dodikom u Istočno Sarajevo, kao što je i on došao kod mene u Konjic, jer je to jedini put koji nas vodi do usvajanja zakona neophodnih za reforme iz oblasti ekonomije, socijalne politike, pravosuđa i svega ostalog. Alternativa je blokada i naredne četiri godine, a ja na to ne želim pristati sve dok ima šanse da razgovaramo i radimo", poručio je Nikšić, prenosi Fena.

Od sastanka očekuje da, kako kaže, dogovore usvajanje planiranih zakona koji su neophodni za nastavak puta ka EU.

"Razgovor jednostavno nema alternativu jer jedino tako možemo ići naprijed", kazao je Nikšić.