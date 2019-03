Nikšić: Istu izjavu smo potpisali prije četiri godine

SARAJEVO - Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić izjavio je nakon sastanka lidera političkih stranaka sa evropskim komesarom za proširenje Johanesom Hanom u Sarajevu da je za SDP bilo neprihvatljivo potpisivanje zajedničke izjave, koju su, kako je naveo, potpisali prije četiri godine, a od koje ništa nije realizovano.

"Ispadamo smiješni sami sebi da potpišemo nešto što nećemo realizovati", rekao je Nikšić, nakon sastanka za koji je bilo najavljeno da će učesnici potpisati dokument "Pisano opredjeljenje BiH: Na putu prema novoj agendi za socioekonomske reforme".

Nikšić je naglasio da nije u redu da se teret odgovornosti raspoređuje na vlast i opoziciju, dodajući da je SDP jasno rekao da će njihovu podršku imati evropski i NATO put BiH.

On je napomenuo da u proteklom perodu ništa nije urađeno na reformama javne uprave, zdravstva i obrazovanja.

"Za SDP je bilo iluzorno da potpisuje neku izjavu u kojoj se obavezuje da će se ponašati u skladu sa Ustavom BiH, jer se to podrazumijeva i za to nije potrebna pisana izjava", dodao je on.

Prema njegovim riječima, tokom sastanka brojna reagovanja izazvala je Hanova priča o gradnji bloka sedam, "Termoelektrane Tuzla".

"Sada je problem lignit, a ne kineski kredit. Nakon toga je dosta diskutanata problematizovalo papir koji nije ponuđen za potpisivanje", rekao je Nikšić.

On je dodao da je blok sedam "Termoelektrane Tuzla" pitanje elektroenergetske nezavisnosti BiH, jer će se BiH, ako taj energetski objekat ne bude izgrađen, naći u situaciji da uvozi električnu energiju.

Na pitanje novinara ima li naznaka kakvo će biti mišljenje EU na odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, Nikšić je prenio da je Han jasno rekao da na 22 pitanja nije odgovoreno, te da je mišljenje Evropske komisije trebalo da bude krajem maja, ali da je ono uslovljeno formiranjem vlasti u BiH.