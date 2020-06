Nikšić: Izetbegović kao Djed Mraz ispunio sve želje Čovića

SARAJEVO - Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Nermin Nikšić večeras je Mostaru uoči sjednice Gradskog odbora ove stranke komentarišući potpisani Sporazum između SDA i HDZ-a BiH izjavio kako je "očito da međunarodna zajednica nakon priče o Međunarodnom monetarnom fondu pravi istu grešku, pretvarajući pitanje Mostara u bošnjačko-hrvatsko pitanje".

Nikšić je ponovio da taj Sporazum, odnosno, dogovor između predsjednika SDA i HDZ-a BiH, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, ni na koji način ne obavezuje SDP.

Podsjetivši na to da su i predstavnici SDP-a učestvovali u pregovaračkom procesu 2018. godine kada je devet političkih stranaka izabralo dva modela o izboru vijećnika u Gradsko vijeće Mostara, Nikšić je istaknuo da su SDA i HDZ izabrale najgore rješenje za Mostar.

"To je dokaz kako su SDA i HDZ još jednom vodili računa, prije svega, o svojim uskostranačkim interesimai kalkulacijama ko će koga prevariti i ko će osigurati veći broj mandata, čime su ustvari pokazali da im nije stalo do Grada Mostara. Priča o modelu B, odnosno, '22 plus 13' govori, ustvari, o tome da su koristeći stranačke kalkulatore i tu matematiku nastojali da sve one granične mandate, koji bi eventualno pripali građanskim strankama, prebace na 'listu 13'. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da to izmijenimo, ako dođe do rješavanja tog pitanja kroz izmjene Izbornog zakona u Parlamentu BiH, jer smatramo da je priča o 'listi 9', kao kompenzacionoj listi, puno kvalitetnija i korektnija. S druge strane, ako dođe do izbora, potrudit ćemo se da, ovaj blok u kojem će sigurno biti SDP sa svojim partnerima, građanima Mostara ponudi da se odluče praktično, kao na referendumskom pitanju, jesu li za Mostar kakav vide i kakav im nude SDA i HDZ, kojem će svako imati svoju granicu ili zonu u kojoj vlada ili za ono što mi vidimo u kojem ćemo svi biti ravnopravni", rekao je Nikšić.

Također, naveo je kako se u cijeloj priči postavlja pitanje o tome kakva je pozicija trećeg konstitutivnog naroda. Kazao je kako je poznato da u HNK, kao i u kantonima u kojima HDZ BiH ima većinu, srpski narod nije konstitutivan.

"Dakle, jedan narod je potpuno izostavljen, a da ne pričamo o ostalima, njih nema ni u tragovima. To je nešto što je za SDP i građanske partije neprihvatljivo i mi ćemo se na svaki način truditi da to izmijenimo. Sljedeći problem koji vidimo, osim pitanja Mostara je sporazum koji je potpisan kada je u pitanju Izborni zakon i dogovor kako će raditi zajedno na rješavanju Izbornog zakona koji će osigurati legalno i legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u Domu naroda i u Predsjedništvu BiH, što ustvari pokazuje da je gospodin Izetbegović kao Deda Mraz ispunio sve želje Dragana Čovića", prokomentarisao je Nikšić.

Arman Zalihić, predsjednik mostarskog SDP-a, takođe, se osvrnuo na to da je devet političkih stranaka dogovorilo dva modela za Mostar i priča je bila, naveo je, da će sve stranke izabrati rješenje što se nije dogodilo.

"Rješenje su izabrale dvije stranke i to rješenje više naginje na nacionalni, nego na građanski. Svjedoci smo da su dvije stranke zadnjih deset godina fiktivno podijelili Mostar na istočni i zapadni i da svaka vlada svojom teritoijom. Sada žele kroz izmjene Izbornog zakona i Statuta ponovno omogućiti sebi tu poziciju nakon izbora. Pokušat ćemo to osporiti u Parlamentu, ako ne, građani će jasno reći svoj stav na izborima", kazao je Zalihić.

(Avaz.ba)