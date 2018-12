Nikšić, Magazinović, Mektić i Borenović odbili primiti poslaničke sertifikate

Komentari: 1

Sale

Dragan Mektić nije zadovoljan novom funkcijom poslanika u Sarajevu. Mora Bakir da mu vrati mesto ministra, inače je ceo izborni proces nekorektan. Pa ne mogu Turci da mu obećaju funkcije pa sada da ga puste niz vodu. Zato će sa svojim brlogom tužiti Centralnu izbornu komisiju. Ima da broje glasove i sto puta "dok on ne pobedi". A ako odbiju, odmah će im on, dok još nije najuren, poslati SIPA da ih pohapse zbog "posleratnih zločina" i "zločina protiv Mektićevih privilegija". Ovo je za neku urnebesnu TV-seriju, a ne za ozbiljnu politiku. Ko ovoga iskopa, on je luđi od njega?