Nikšić: Nije tačno da će RS dobiti više novca od indirektnih poreza

SARAJEVO - Premijer FBiH Nermin Nikšić tvrdi da nisu istiniti navodi ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH donio odluku o privremenom poravnanju prihoda od PDV-a prema kojoj je Republici Sprskoj pripalo dodatnih 14,5 miliona KM.

"Ministar Srđan Amidžić (SNSD) je izjavio da će RS dobiti više novca od indirektnih poreza i to da će 'prihodovati nešto više, oko 1%'. To jednostavno nije tačno. To su želje političara iz Republike Srpske, ali istina je drugačija. Najbolje se to vidi iz objašnjenja koje su dali Toni Kraljević, ministar finansija i dopremijer Vlade Federacije BiH, te dr Aner Žuljević, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH", naveo je Nikšić u objavi na Facebook-u.

Naglasio je da je RS dobila tačno onoliko koliko joj pripada po pravilniku prema kojem se izračunava raspodjela prihoda s jedinstvenog racuna UIO prema entitetima.

"Prema tom izračunu, RS je ove godine užas isti kvartal dobila manji koeficijent od FBiH: FBiH 2022 - 61,48%, FBiH 2023 - 62,01%, RS 2022 - 34,97%, RS 2023 - 34,44%. Prema današnjoj odluci koeficijent raspodjele za 3. Kvartal za Republiku Srpsku 34,44 posto, i niži je u odnosu na isti koeficijent iz prethodnih godina. On je za 2022. godinu bio 34,97%, a za 2021. godine je bio 34,60%, za 2020.godinu je bio 34,55%", naveo je Nikšić i dodao: "To nije ni naša pobjeda, niti je to poraz Republike Srpske".

"Nemojte od svega da pravimo bojno polje. Korisnije za sve nas će biti da se fokusiramo na to kako da na najefikasniji način uložimo sredstva koja smo dobili, kako bismo poboljšali uslove poslovanja i položaj radnika u cijeloj državi, umjesto što od svega pokušavamo napraviti sukob", poručio je premijer FBiH.