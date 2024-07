Nikšić: Rušenje Plana reformi je rušenje BiH i izdaja građana

SARAJEVO - Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić rekao je da su, nažalost, građani BiH još jednom žrtve neznanja, nepismenosti, diletantizma i potpunog degradiranja zemlje od SDA, i istakao da je rušenje Plana reformi rušenje BiH i izdaja građana.

"Teško je da zlonamjerni megafoni SDA prihvate argumente, ali javnost treba znati", objavio je Nikšić na svom "Facebook" profilu, gdje je naveo koji sve projekti neće biti realizovani jer je SDA blokirala usvajanje Reformske agende.

On je naveo samo dio ključnih projekata sa stvarne liste potvrđenih projekata čije je sprovođenje blokirala SDA, uvjeravajući građane da to rade u njihovom i u interesu BiH, počevši od novca za izgradnju tunela Prenj, gradnje auto-puta na dionici "Pet-ce", rekonstrukcije i modernizacije željezničke mreže, modernizacije i povećanja efikasnosti i transparentnosti elektroenergetskih preduzeća, pa do ostalih.

On je, između ostalog, naveo I da na toj listi nema nijednog od spornih projekata, čak ni za SDA, iako oni, kako je istakao, očito priželjkuju da budu obustavljene sve investicije u zemlji.

Nikšić je upozorio da SDA, ako ostane pri svom stavu, blokira preko milijarde evra grant sredstava, poklonjenog novca, za infrastrukturne projekte u BiH.

"Neka se svi zapitaju, a naročito SDA, kakve veze sa patriotizmom imaju ovi postupci", poručio je Nikšić, koji je i lider SDP-a, prenosi Srna.

Radni tim za izradu Plana reformi u BiH nije juče usvojio Nacrt reformske agende jer saglasnost nisu dala četiri kantona - Srednjobosanski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, te Unsko-sanski, u kojima je većina okupljena oko SDA.

Iz SDA su podržali stav četiri kantona, istakavši da je neprihvatljivo da iz cijelog dokumenta bude brisan termin "državni", "da se državne institucije kao nosioci aktivnosti zamjenjuju entitetskim, da se uvodi entitetski i etnički veto u odlučivanju tamo gdje ga do sad nije bilo, te da se na listi indikativnih projekata koji će biti finansirani nalaze uglavnom projekti iz Republike Srpske i kantona sa hrvatskim većinom, dok su zapostavljeni kantoni sa bošnjačkom većinom".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.