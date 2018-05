Nikšić odgovorio Dodiku: Policiju protiv koje se digne narod treba ukinuti

SARAJEVO - Nakon optužbi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić svoju posjetu Banjaluci iskoristio kako bi na dnevni red ponovo vratio reformu policije, na Facebooku se oglasio i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH.

"To je krajnji cilj onih koji misle da će ovim i nekim sličnim događajima proizvesti dovoljno energije da bi ponovno vratili reformu policije na dnevni red, zato je u Banjaluci bio lider SDP-a Nermin Nikšić da "folira" neko saučešće. On je došao tu da skrene politički pažnju na tako nešto, a ovdje je tema Policija", kazao je Dodik povodom Nikšićeve posjete porodici Dragičević.

Odgovarajući na izjave predsjednika Republike Srpske, Nikšić je rekao da je žalosno da se tragedija porodice Dragičević koristi za političke spinove.

"Žalosti me što Milorad Dodik čak i tragediju porodice Dragičević koristi za političke spinove. Svaka policija protiv koje se digne narod i treba biti ukinuta", napisao je Nikšić.

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović je kazao da je Nermin Nikšić je u Banjaluci kod Davora Dragičevića bio kao čovjek i roditelj.

"Nemojte se kriti iza institucija. U MUP-u Republike Srpske rade čestiti ljudi. Ali, gospodine Dodik ima i onih koji to nisu, a vi ste ih doveli. Ako mislite da ćete se ovakvim lažima i dalje štiti, griješite. Vi ste taj koji svakim svojim potezom uništavate i Republiku Srpsku i MUP RS. Nećete zaustaviti više borbu naroda za pravdu i istinu. Davoru Dragičeviću je ubijeno dijete, ubijen je David i vi to znate. Bićemo uz Davora Dragičevića do kraja. Dokle god ubice Davida Dragičevića ne budu izvedene pred sud. Do tada, nemojte stavljati u bilo koji kontekst ni Nermina Nikšića, ni SDP BiH, jer na to nemate moralno pravo", izjavio je Mijatović.

