Nikšić upitao Izetbegovića: Zašto si upropastio pokušaj revizije presude protiv Srbije

TUZLA - Na završnim predizbornim skupovima SDP-a u u Kalesiji i Tuzli predsjednik te stranke Nermin Nikšić otvoreno je govorio o prepucavanju s Bakirom Izetbegovićem, kazavši da je kamen spoticanja među njima bio oporezivanje kladionica, te ga je pozvao na TV duel.

“Dođi ako smiješ na televiziju, pa me u lice pitaj to što izmišljaš oko kladionica. Dođi ako smiješ na televiziju, pa mi u lice traži da ti se izvinim, samo zato što sam te pozvao da se pred građanima sučelimo. Je li za to da ti se izvinjavam? Pa šta je sa tobom Bakire? Šta si to umislio Bakire? Prošlo je tvoje vrijeme. Ovakvim istupom si to najbolje pokazao. Bakire, tvoja politika će u nedjelju doživjeti poraz, a tebe će u Predsjedništvu BiH zamijeniti Denis Bećirović. Ne pada mi na pamet da ti se izvinjavam”, poručio je Nikšić.

“Tražim od tebe jednu stvar. Objasni jednu stvar. Ne meni, već narodu i građanima. Objasni im Bakire zašto si svjesno upropastio svaku šansu da uspije postupak revizije presude protiv Srbije za genocid? Ako te ne uradiš, u istoriji ćeš ostati upisan kao čovjek koji je obmanama i sakrivanjem činjenica onemogućio traženje pravde vlastitom narodu. Je li se tako bori za BiH? Je li to ta SDA bez mrlje kako kažeš? Da nemate nijednu drugu, ova mrlja vam je dovoljna da se nikad ne operete", poručio je Nikšić.

Na današnjim skupovima Socijaldemokratske partije BiH u Kalesiji i Tuzli Denis Bećirović, kandidat za člana Predsjedništva BiH, pred hiljadama građana je poslao poruku o neupitnosti izborne pobjede progresivnih snaga, navodi se u saopštenju.

(klix.ba)