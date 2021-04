Nino Raspudić: Zar je prijetnja ratom jedino vezivno tkivo Sarajeva

Žučne reakcije čelnih ljudi u SDA i Željka Komšića na dokument čija autentičnost još nije potvrđena svjedoči o njihovoj paranoji. Pa nije valjda da im je prijetnja ratom preostala kao jedino vezivno tkivo BiH? Šta time govore o samom smislu postojanja države u koju se toliko kunu?

Rekao je to u intervjuu za "Glas Srpske" dugogodišnji politički analitičar, a odnedavno i poslanik u Hrvatskom saboru Nino Raspudić komentarišući reakcije iz Sarajeva u vezi s "non paperom", koji je podigao veliku prašinu u cijelom regionu.

"Još je nejasno porijeklo i svrha tog dokumenta. Međutim, i ako i nije autentičan, reakcije na njega to svakako jesu i govore nešto o stanju duha u BiH i okruženju. Te reakcije pokazuju kako živimo u paralelnim stvarnostima, odvojenim svjetovima čime se, paradoksalno, potvrđuju teze koje on iznosi", istakao je Raspudić.

Na pitanje da li je po njegovom mišljenju prihvatljiva ideja predstavljena u ovom dokumentu, rekao je da to nije nužno jedino rješenje za ostvarivanje stabilnosti i napretka.

"I višenacionalne države mogu biti stabilne i funkcionalne ako među njihovim sastavnicama postoji dovoljno dobre volje za uvažavanjem drugih i spremnosti na dogovore i kompromise. Nažalost, u BiH to nije slučaj. Ponovno se tu susrećemo sa starim paradoksom, oni koji se najviše kunu u BiH i tobože je najviše vole, a to je današnja sarajevska pseudograđanska politika, u praksi krše politička prava drugih naroda i podrivaju ustavne temelje BiH, čime najviše i navode vodu na mlin stajališta izraženih u spomenutom dokumentu, a koja se svode na tezu kako je konačan dovršetak raspada Jugoslavije po ratnim linijama razdvajanja, uz neka zaokruživanja i korekcije najbolje rješenje za ovaj dio Evrope", kaže on.

O tome da li je miran razlaz moguć Raspudić kaže da smo u istoriji vidjeli i mirne razlaze, na primjer Češka i Slovačka, ali i ostajanja u prisilnom "braku" nakon krvavih ratova, kao u BiH.

"Iz perspektive pripadnika generacije koja je doživjela rat mogu samo reći da preferiram svaku mirnu i dugoročno održivu opciju. No, za imati mir potrebno je da ga žele svi, dok je za sukob dovoljno da ga želi samo jedna strana", rekao je Raspudić.

Upitan u vezi s "građanskim konceptom" koji propagiraju SDA i dio sarajevske javnosti kaže da je BiH i po ustavu i po istoriji složena, višenacionalna država.

"Čista građanska opcija je u njoj nemoguća, jer predstavlja negaciju same biti BiH. Već je pticama na grani jasno da je ta priča o 'građanskoj BiH' samo maska za nacionalizam brojnijeg naroda", kaže Raspudić

U vezi s realnošću da se postigne prihvatljivo rješenje za Hrvate u BiH prilikom izmjena Izbornog zakona Raspudić kaže da, koliko on ima uvid u političke odnose u BiH, bošnjačko političko vođstvo danas nije spremno ni za kakav dogovor koji bi Hrvatima garantovao da im drugi neće određivati političke predstavnike.

"U takvoj destruktivnoj politici ih podržava i dio međunarodne zajednice pričama o tome kako treba prevladati načelo konstitutivnosti naroda", rekao je Raspudić.